Uçak Kazası Davası Başladı - Son Dakika
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Uçak Kazası Davası Başladı

Bursa'da eğitim uçağı kazasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı. İki pilot hayatını kaybetti.

30.04.2025 00:06
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Bursa'da 3 yıl önce Yunuseli Havaalanı yakınında yerleşim bölgesine tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu, eğitim pilotu Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili hakkında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklar Fevzi A, Cüneyt A. ve Mustafa K. ile kazada hayatını kaybeden pilotların yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Cüneyt A, kazanın olduğu dönemde belediyeye bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinde (BURULAŞ) Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını, bu çerçevede sorumluluk olarak Yunuseli Havalimanı'nın da kendilerine bağlı olduğunu anlattı.

Bu havalimanının sadece eğitim havalimanı olmadığını, belli ağırlıktaki özel uçakların da buraya iniş yapabildiğini dile getiren sanık, "Benim birimim bu havalimanının elektrik, temizlik ve su gibi işlerinden sorumludur. Hangi gün ne kadar uçuş yapılacağı bizim iznimize tabi değil. Uçakların bakımı konusunda yetkiye sahip değiliz." diye konuştu.

Cüneyt A, dava konusu olayı kazadan sonra öğrendiğini belirterek, "Olayda herhangi bir yetki ve sorumluluğum olmadığı için vefat edenlere ilişkin sorumluluğum yoktur. Bir kusur ve taksirim bulunmadığından beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık, iddianamede belirtildiği şekilde görev yetkilerinde olup kazadan önce gidermeleri gereken bir aksaklık bulunmadığını da ileri sürdü.

Sivil havacılık firmasının sahibi sanık Fevzi A. ise firma olarak yetki alanlarının uçak bakımı, sigorta ve pilot lisansına ilişkin işlemler olduğunu anlattı.

Sanık, "Her ne kadar eğitim uçuşu dense de aslında bu tecrübe uçuşudur. Uçuşu yapan pilotun yanındaki emniyet pilotu da olası durumda müdahale etmek için bulunuyor. Furkan da bu amaçla Murat Avşar'ın yanında bulunmuştur." dedi.

Fevzi A, şirkette uçuşlardan sorumlu mesul müdürün Selim P. olduğunu, uçuşları onun planladığını aktardı. Kazaya uğrayan uçağın gün içerisinde Selim P. idaresinde İzmir'e uçtuğunu, döndüklerinde uçuş kayıt defterine herhangi bir olumsuz durum yazılmadığını belirten sanık, "Uçuşun ardından Selim P. teknisyene, 'Uçak fazla yakıyor' demiş, ancak bu deftere yazılmamış ya da bize bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Fevzi A, olay günü Selim P'nin Murat Avşar'la uçması gerekirken vazgeçip uçuşa Furkan Otkum'u yazdığını, kendisinin bunu sonradan öğrendiğini dile getirdi.

Kaza sonrası düşme anına ilişkin görüntüleri incelediklerinde uçak dönüş yapmak üzereyken yeterli hıza ulaşmadan dönüş yapmaya çalışıldığını gördüklerini ileri süren sanık, "Bu, bir pilotaj hatasıdır. Bakımda ihmal gösterdiğimiz yönündeki iddiaları kabul etmiyoruz." dedi.

Herhangi bir kusur ve taksirinin olmadığını savunan sanık, beraatini talep etti.

"Ben kendi üzerime düşen bakım ve gözetimi yaptım"

Sanık Mustafa K. de 30 yıldır uçak teknisyeni olduğunu, kaza yapan uçağın bakımının iki gün önce yapıldığını belirterek, bu bakıma ilişkin kayıtları teslim ettiğini ifade etti.

Uçağı kimin uçuracağından haberi olmadığını belirten sanık, "Kaza geçiren Furkan ve Murat'ı görmedim. Uçuş planlarının benimle ilgisi yoktur. Ben kendi üzerime düşen bakım ve gözetimi yaptım." dedi.

Olay günü uçak kalktıktan sonra çalışanlardan birinin güneş almaması için internetten aldıkları metal perdeyi uçağa taktıklarını söylediğini aktaran Mustafa K, "'Uçağın manuelinde bu yazmaz' dedim. Uyarmak için gittiğimde uçak kalkmıştı." diye konuştu.

Kazanın ardından kaza kırım ekibinin motoru emniyetsiz şekilde ve herkesin müdahale edebileceği bir hangara aldığını, diğer parçaların ise süpürüldüğünü iddia eden sanık, rapordaki tespitleri kabul etmediğini dile getirerek beraatini istedi.

Ölen pilotların yakınları ise uçak bakımları konusunda eksiklikler olduğunu öne sürerek, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Kaza yapan uçağın sahibini de tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, bazı firma çalışanlarının dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa'da 25 Nisan 2022'de Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokağı'nda iki katlı bir binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüş, parçalanarak alev almıştı. Kazada eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ve öğrenci pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmiş, yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Olayda ayrıca iki araç yanmış, iki evde de hasar meydana gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uçak Kazası Davası Başladı - Son Dakika

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