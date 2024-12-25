Uçak Kazası Nedeniyle Başsağlığı

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(ANKARA) – Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında gerçekleşen uçak kazasının neden olduğu can kayıpları dolayısıyla başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının bu sabah Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız."