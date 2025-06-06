UCM, ABD'nin Yaptırımlarını Kınadı - Son Dakika
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UCM, ABD'nin Yaptırımlarını Kınadı

06.06.2025 11:18
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin 4 hakimine yönelik yaptırımlarını kınadı ve bağımsızlığına vurgu yaptı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran ve itirazları ele alan Temyiz Dairesindeki 4 hakimine yönelik yeni yaptırım kararını kınadı.

UCM'den yapılan açıklamada, ABD'nin 4 mahkeme hakimine yönelik yaptırım kararının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu tedbirler, dünyanın dört bir yanından 125 üye devletin verdiği yetkiyle faaliyet gösteren uluslararası bir yargı kurumunun bağımsızlığını baltalamaya yönelik açık bir girişimdir. Adaletin sağlanması adına çalışanları hedef almanın, çatışmalardan etkilenen sivillere faydası yok. Bu, sadece cezasızlıkla hareket edebileceklerine inanan kişileri cesaretlendiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Yaptırımların yalnızca belirlenmiş kişileri değil aynı zamanda üye devletlerin vatandaşları ve kurumsal varlıkları dahil olmak üzere mahkemeyi destekleyen herkesi hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "Bu yaptırımlar, mahkeme önündeki tüm durumlarda masum mağdurlara, hukukun üstünlüğüne, barış, güvenlik ve insanlığın vicdanını sarsan en ağır suçların önlenmesine karşı yöneltilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, UCM'nin personelinin arkasında durduğu ve Roma Statüsü ile adalet ve usul ilkelerine sıkı sıkıya uygun olarak savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve saldırganlık suçunun mağdurlarına adalet getirmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Yaptırımlara uğrayanların arasında Mahkemenin Başkan Yardımcısı Beninli Hakim Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, Ugandalı Hakim Solomy Balungi Bossa, Perulu Hakim Luz del Carmen Ibáñez Carranza ve Sloven Hakim Beti Hohler yer alıyor.

ABD, daha önce UCM Başsavcısı Kerim Han hakkında da yaptırım kararı almıştı. Filistin soruşturmasına bakan 6 hakimden 4'üne yaptırım uygulayan ABD'nin Fransız ve Japon hakimleri yaptırımların dışında tutması dikkati çekti.

Hollanda ve Slovenya'dan tepki

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, X hesabından yaptığı açıklamada, "Hollanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yönelik yeni yaptırımları onaylamıyor. Bağımsız uluslararası mahkemeler, engellenmeden çalışmalarını yürütebilmeli. Mahkemenin arkasında kararlılıkla duruyoruz." görüşünü paylaştı.

Veldkamp, "125 üye devletten biri ve ev sahibi ülke olarak, mahkemenin mümkün olduğunca engelsiz işlev görebilmesini sağlama konusunda tamamen kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Slovenya, ABD hükümetinin Slovenya'dan bir hakim de dahil olmak üzere UCM'nin 4 hakimine yönelik açıklanan yaptırımlarından üzüntü duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Slovenya, yargı kurumlarına yönelik baskıyı ve yargı faaliyetlerine müdahaleyi reddediyor ve mahkemelerin hukuk ve adalet çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Mevcut durumda vatandaşımız olan hakimi görevini yerine getirmesinde destekleyeceğiz. Bir AB üyesi devlet vatandaşının yaptırım listesine dahil edilmesi nedeniyle Slovenya, (AB düzeyinde yaptırımların uygulanmasını engelleyen) yasanın derhal devreye girmesini önerecek."

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'dan açıklama

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard da yaptığı açıklamada, 4 UCM hakimine yönelik yeni ABD yaptırımlarının uluslararası adalete ve cezasızlıkla mücadeleye yönelik saldırı olduğunu vurgulayarak, "Kurallara dayalı düzene inanan hükümetler, 4 hakimi yaptırımların etkisine karşı korumak için gerekli tüm tedbirleri almalı. UCM'ye tam desteklerini güvence altına almalı. UCM'nin bağımsızlığına ve tarafsızlığına bağlılıklarını açık ve yüksek sesle dile getirmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Callamard, "Tüm tutuklama emirleri uygulanmalı ve UCM tüm soruşturmalarında desteklenmeli. Uluslararası adalet, bir savaş alanı. En başından beri böyleydi. Mağdurlar, bunu çok iyi biliyor. Adalet arayışını ve hukukun üstünlüğünü rayından çıkarmaya, baltalamaya, yok etmeye yönelik tüm girişimlere karşı savaşmaya ve direniş göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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