Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneğince yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda "Ömürlük Şarkılar" konseri düzenlenecek.
Konser, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı İbrahim Suat Erbay şefliğinde gerçekleştirilecek.
Konserde, Türk musikisinin unutulmaz eserleri, koro ve saz düzenlemeleri eşliğinde dinleyiciye sunulacak.
Uşşak faslıyla başlayacak konserde, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne halkın hafızasına kazınmış klasik eserler yorumlanacak.
Konser, yarın saat 20.00'de ücretsiz izlenebilecek.
Son Dakika › Güncel › Ücretsiz 'Ömürlük Şarkılar' Konseri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?