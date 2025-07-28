Üçüncü Dalgada 3 Gözaltı

ÜÇÜNCÜ DALGADA 3 YENİ GÖZALTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının üçüncü dalgasında, 3 yeni gözaltı işlemi gerçekleşti. Kuyumculuk yapan Kemal A., hafriyat firması işletmecisi Bahattin Ö. ile baskı ve reklam ajansı sahibi Alpay S. gözaltına alındı.

Diğer yandan, komisyon karşılığı yurt dışına para transferi yaptığı ileri sürülen kuyumcu Kemal A.'nın, Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile teknik takibe takıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde Zuhal Böcek, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.