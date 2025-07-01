UFO'lar Gerçekten Ne? Açıklama Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

UFO'lar Gerçekten Ne? Açıklama Geldi

01.07.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzuncası görülen UFO'ların çoğu aslında sıradan gök cisimlerinden ibaret.

Dünya genelinde insanlar uzun yıllardır sık sık "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) gördüğünü bildirse de gördükleri şeylerin, aslında gök cisimleri, roketler, uçaklar, uydular, balonlar ve bulutlar gibi gökyüzünde gözlemlenebilen sıradan görüntüler olduğu ortaya çıktı.

Gökyüzünde gözlemlenen ancak kimliği açıklanamadığı için genellikle uzaylılara ait olduğu düşünülen UFO'lar, uzun yıllardır komplo teorilerine ve bilim kurgu eserlerine konu oluyor.

İnsanların UFO sandığı şeylerin sonradan gezegen ve meteorlar gibi gök cisimleri, roketler, askeri uçaklar, uydular, balonlar hatta alışılmadık şekilli bulutlar olduğu anlaşılıyor.

Her yıl 2 Temmuz, açıklanamayan hava olaylarına ve dünya dışı varlıklara yönelik tartışmalara dikkati çekmek amacıyla "Dünya UFO Günü" olarak anılıyor.

"Uçan dairenin" ortaya çıkışı

ABD'li iş insanı ve pilot Kenneth Arnold'ın 24 Haziran 1947'de uçağında seyir halindeyken gökyüzünde çok hızlı hareket eden birtakım tuhaf nesneler gördüğünü söylemesi, UFO'lara yönelik kitlesel merakın ve korkuların başlangıç noktası kabul ediliyor.

Arnold'ın bu cisimlerin gökyüzündeki hareketlerini "suyun üzerinde seken çay tabaklarına" benzetmesinin, basın tarafından yanlış yorumlaması sonucu UFO'ların görüntüsüne yönelik "uçan daire" betimlemesi popüler bir imge olarak ortaya çıktı.

Bu gözlemden günler sonra, 8 Temmuz 1947'de, New Mexico eyaletinin Roswell kentinde hava gözlem balonuna ait bir enkazın "uçan disk" olarak tanımlanması da kamuoyunun kafa karışıklığını artırdı.

Başta Hollywood filmleri olmak üzere, popüler kültürde UFO'lar hala çoğunlukla parlak, ışık saçan, metalik yüzeyli, ortasında kubbe yükselen ve hızlı hareket eden disk biçimindeki yapılar olarak tasvir ediliyor.

ABD, UFO görüldüğü en çok bildirilen ülke

Dünya genelinde bireylerin bildirdiği UFO vakalarını toplayan "Ulusal UFO Raporlama Merkezi" (NUFORC) adlı kuruluş, ABD'de 1974'te kurulduğu günden bu yana 180 binden fazla vaka incelediğini açıkladı.

Kuruluşun veri tabanındaki güncel sayılara göre ABD, en çok vaka bildirilen ülkeler arasında başı çekiyor.

ABD'deki eyaletlerin bile çoğu ülkeden fazla vaka raporladığı görülürken California, 17 bine yakın vaka ile UFO'lara en çok tanık olduğunu iddia eden eyalet konumunda.

ABD'yi sırasıyla Kanada, İngiltere ve Avustralya izliyor.

Pentagon, dünya dışı aktiviteye ilişkin kanıta rastlamadı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Kasım 2024'te yayımladığı "tanımlanamayan anormal fenomenler" (UAP) raporuna göre ise 1 Mayıs 2023-1 Haziran 2024 tarihlerinde 485 olay bildirildi. Raporda ayrıca 2021 ve 2022'de meydana gelen ancak bildirilmediği için kayıtlara geçmeyen 272 olay da yer aldı.

Bildirilen 485 olayın 118'inin açıklığa kavuşturulduğu ve aslında farklı türde balon, kuş ve insansız hava aracı gibi gökyüzünde bulunan sıradan cisimlerle ilgili oldukları belirlenen raporda, diğer vakalara ilişkin incelemelerin sürdüğü bilgisi verildi.

Pentagon'a bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisinin (AARO) incelediği toplam UAP vaka sayısının 24 Ekim 2024 itibarıyla 1600'ün üzerine çıktığı ifade edilen raporda, dünya dışı varlıklara, olaylara ya da teknolojiye işaret eden hiçbir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

UFO hikayelerinde Pentagon etkisi

Öte yandan, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Pentagon, UFO'lar hakkındaki teorilerinin kökenine yönelik başlattığı soruşturmaların birinde, bu hikayelerin doğuşunda kendi paylarının da olduğunu saptadı.

Soruşturmada, ABD Hava Kuvvetlerinden bir albayın 1980'lerde Nevada eyaletindeki gizemli "51. Bölge" yakınlarında bir bara gidip işletmeciye "uçan çay tabaklarına" benzer şekiller tasvir eden fotoğraflar verdiği tespit edildi.

Kısa sürede bölgenin çoğu yerine asılan bu fotoğraflar, halk arasında ABD ordusunun "uzaylı teknolojileri üzerinde testler yaptığı" kanısını doğurdu.

Yıllar sonra soruşturmacılara verdiği ifadede fotoğrafların sahte olduğunu itiraf eden albay, kamuoyunun dikkatini ABD'nin 51. Bölge'deki asıl gizli faaliyetlerinden uzaklaştırmak için dezenformasyon yapmakla görevlendirildiğini belirtti.

Albay, ABD Hava Kuvvetlerinin o zamanlar eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı avantaj elde etmek için 51. Bölge'de F-117 gibi hayalet savaş uçakları geliştirdiğini açıkladı.

Bölge sakinlerinin kritik programın farkında varmasından endişe duyan askeri yetkililerin, halkı, geliştirilen hava araçlarının uzaydan geldiğine inandırmakta karar kıldığı ortaya koyuldu.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Yaşam, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel UFO'lar Gerçekten Ne? Açıklama Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça’da belgelendi Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
Neden küstüğünü ilk kez anlattı Ayşe Ekiz’den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

11:04
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
10:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma Cemil Tugay’ın şikayetiyle başlamış
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış
10:18
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi İşte masadaki rakamlar
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
09:19
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
15:19
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor İşte beklenen satış fiyatı
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı
15:16
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
15:08
’Klima’ cinayetini İranlı trans bireyin itirafı ortaya çıkardı
'Klima' cinayetini İranlı trans bireyin itirafı ortaya çıkardı
15:03
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum’da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
15:03
Plastik fabrikasında feci olay İşçinin bacakları koptu
Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu
15:01
Arabayla gelip, bahçedeki kadına kurşun yağdırdılar
Arabayla gelip, bahçedeki kadına kurşun yağdırdılar
14:47
El Salvador’dan Paris’teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa’ya Yollarız
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
14:28
Gürcistan’da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 11:29:22. #7.12#
SON DAKİKA: UFO'lar Gerçekten Ne? Açıklama Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.