Uganda'da Mülteciler Tehlikede

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), acil durum fonlarının azaldığı ve buna bağlı hizmetlerin kesintiye uğradığı Uganda'da yaklaşık 2 milyon mültecinin risk altında olduğunu bildirdi.

BMMYK, Uganda'daki insani duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Uganda'nın acil durum fonları azalırken ve hizmetler kesilirken yaklaşık 2 milyon mülteci risk altında." ifadelerinin kullanıldığı açıklama, Sudan, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde artan krizlerin, her gün yüzlerce insanı güvenlik ve hayat kurtarıcı yardım arayışıyla sınırı geçmeye zorladığı ve bu sebeplerle Uganda'ya ulaşan mülteci sayısının iki milyona ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, 2025'in başından bu yana ülkeye günde ortalama 600 mültecinin geldiğini belirtilerek, yıl sonuna kadar bu sayının iki milyona ulaşmasının beklendiğine dikkat çekildi.

" Afrika'nın en büyük, küresel olarak ise üçüncü büyük mülteci barındıran ülkesi olan Uganda, şu anda 1,93 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bunların bir milyondan fazlası 18 yaşın altında." denilen açıklamada, insani yardım çalışmalarının son yılların en kötü finansman krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Açıklamada, şu anda Uganda'nın mültecilere yönelik müdahalesinin yalnızca yüzde 25'i finanse edildiğine işaret edilerek, daha acil ve sürdürülebilir uluslararası destek ve dayanışma çağrısı yapıldı.