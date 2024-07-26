Uganda'da Yolsuzlukla Mücadele Talebiyle Düzenlenen Gösterilerde 70 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Uganda'da Yolsuzlukla Mücadele Talebiyle Düzenlenen Gösterilerde 70 Kişi Gözaltına Alındı

Uganda'da hükümet karşıtı gösterilerde en az 70 kişi gözaltına alındı. Başkent Kampala ve diğer şehirlerde düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti ve 70'ten fazla kişi gözaltına alındı. Protestocular, hükümetin yolsuzlukla mücadele etmesini talep ediyor ve yolsuzluk iddialarıyla yaptırımlara tabi tutulan Meclis Başkanı Anita Among'un istifasını istiyor. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, gösterilerin dış güçler tarafından çıkarıldığını savunurken, Among ise Batılı hükümetler tarafından hedef alındığını dile getirdi.

26.07.2024 11:51
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Uganda'da yolsuzlukla mücadele talebiyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde en az 70 kişi gözaltına alındı.

Ülke basınındaki habere göre, başkent Kampala ve bazı şehirlerde düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylarda 70'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Protestocular, 23 Temmuz'dan bu yana yolları kapatarak düzenledikleri gösterilerde hükümetin yolsuzlukla mücadele etmesini talep ediyor ve ABD ile İngiltere tarafından yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla yaptırımlara tabi tutulan Meclis Başkanı Anita Among'un istifasını istiyor.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, ülkedeki gösterilerin "dış güçler" tarafından, güvenlik güçleri ise yağma yapmak ve düzensizlik oluşturmak isteyen kişiler tarafından çıkarıldığını savundu.

Yolsuzluk iddialarını reddeden Among ise geçen yıl eşcinsel karşıtı yasaların çıkarılmasında oynadığı rol nedeniyle Batılı hükümetler tarafından hedef alındığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uganda'da Yolsuzlukla Mücadele Talebiyle Düzenlenen Gösterilerde 70 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uganda'da Yolsuzlukla Mücadele Talebiyle Düzenlenen Gösterilerde 70 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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