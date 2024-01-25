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Uğur Mumcu, Lüleburgaz'da Anıldı - Son Dakika
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Uğur Mumcu, Lüleburgaz'da Anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında Lüleburgaz ilçesinde anma töreni düzenlendi. Törene Lüleburgaz Belediye Başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Uğur Mumcu Parkı'nda yapılan törende, Mumcu'nun adının yazılı olduğu tabela önüne karanfil bırakıldı. Belediye Başkanı Gerenli, Mumcu'nun fikirlerini yaşatmak istediklerini belirterek, onun köşe yazılarını takip ettiğini söyledi.

Uğur Mumcu, Lüleburgaz\'da Anıldı
25.01.2024 - 12:58,  Güncelleme: 13:00
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Gazeteci yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında Lüleburgaz ilçesinde anıldı.

Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Uğur Mumcu'nun adının yazılı bulunduğu tabela önüne karanfil bırakıldı.

Gerenli, Uğur Mumcu'nun adının parkta yaşatıldığını söyledi.

Onun fikirlerini yaşatmak istediklerini ifade eden Gerenli, "Uğur Mumcu özellikle benim kuşağımda bir çok insana çok dokunmuştur. Keşke çok uzun yıllar yaşasaydı da daha hayatlara dokunabilseydi. Öğrencilik yıllarımda her gün köşe yazılarını takip ederdim."dedi.

Kaynak: AA
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