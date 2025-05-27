Uğur Yıldız Anısına Kütüphane Açıldı - Son Dakika
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Uğur Yıldız Anısına Kütüphane Açıldı

Uğur Yıldız Anısına Kütüphane Açıldı
27.05.2025 23:05
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İliç'teki altın madeninde hayatını kaybeden Uğur Yıldız anısına kütüphane hizmete girdi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde geçen yıl meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın anısına köyünde kütüphane açıldı.

Erzincan Valiliği tarafından hizmete alınan "Otlukbeli Avcıçayırı Köyü Köy Yaşam Merkezi Uğur Yıldız Kütüphanesi"nin açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hamza Aydoğdu, Çöpler köyündeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasında yaşamını yitiren Uğur Yıldız'ın adının verildiği kütüphanenin açılışında, burada kitap okuyacak herkesin Yıldız'ın adını yad edeceğini söyledi.

Yıldız'ın adının kıyamete kadar yaşayacağını belirten Aydoğdu, şunları ifade etti:

"Vefa önemlidir. İnsan olmanın en önemli unsurlarından birisidir. Biz hep beraber burada bu acıları yaşarken birbirimizi tanıma fırsatı bulduk ve birbirimize yakınlaştık. Birbirimizin kalbini gördük ve orada fark ettik ki aslında hiçbirimizin hiçbirimizden farkı yok. Biz, bu toprakların kavrulmuş çocuklarıyız. Allah böyle kazalar bir daha Erzincan'a ve ülkemize vermesin. Giden canımız, evladımız, bir parçamız. İnşallah bu kütüphane yaşadıkça Uğur kardeşimiz hem gönüllerimizde hem hatıratımızda yaşayacak."

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de "Devletimizin şefkat elinin buraya ulaşması ve böylesine anlamlı bir kütüphanenin yapılması son derece değerli ve kıymetlidir. İnşallah anısı ömür boyu devam edecektir." diye konuştu.

Yıldız'ın annesi Sevde Yıldız da Vali Aydoğdu'ya ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sizin sayenizde oğlumun adı yaşayacak. Emeğiniz büyük. Hakkınızı helal edin." dedi.

Açılışın ardından Aydoğdu ve beraberindekiler Uğur Yıldız'ı kabri başında dualarla andı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, kamu kurumu müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Yıldız'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uğur Yıldız Anısına Kütüphane Açıldı - Son Dakika

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