Ukrayna 2025 Bütçesini Onayladı

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KİEV, 20 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Parlamentosu hükümetin askeri harcamalar, sosyal destek ve ekonomik toparlanmaya öncelik veren 2025 bütçesini onayladı.

Maliye Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında 3,6 trilyon grivnalık (yaklaşık 87 milyar dolar) genel bütçeden güvenlik ve savunmaya 2,23 trilyon Ukrayna grivnası (yaklaşık 54 milyar ABD doları) bütçe ayırılacak.

Hibeler ve diğer uluslararası yardımlar hariç gelirlerin önümüzdeki yıl toplam 2,05 trilyon grivna (yaklaşık 49,6 milyar dolar) olması öngörülüyor.

Ukrayna bütçe açığını kapatmak için 38,4 milyar dolar uluslararası yardım almayı bekliyor.

Ayrıca gelecek yıl GSYİH'nin yüzde 2,7 oranında büyümesi ve enflasyonun yüzde 9,5 olması öngörülüyor.