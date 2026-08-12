Ukrayna 26 Yerleşim Yerini Geri Aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusuna yönelik sürdürdükleri "karşı saldırı" sonucunda Ukrayna'nın 3 ayrı bölgesinde 26 yerleşim yerinde kontrolü yeniden ele geçirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki son gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı.

Ukrayna ordusu ve güvenlik birimlerinin Rus ordusuna yönelik sürdürdüğü "karşı saldırı" sonucu Ukrayna'nın 3 bölgesindeki 26 yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdiklerini aktaran Zelenskiy, "Aktif eylemlerimize devam ediyoruz ve yeni adımlara hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Ordusu Hava İndirme Muharebe Kuvvetleri'ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Dnipropetrovsk bölgesinde 12, Donetsk bölgesinde 10, Zaporijya bölgesinde ise 4 yerleşim yerinde kontrolün yeniden sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu yönlerdeki "karşı saldırıların", 29 Ocak'tan bu yana sürdüğü ifade edildi.