Ukrayna Barış Konferansı Ortak Bildirisi Açıklandı - Son Dakika
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Ukrayna Barış Konferansı Ortak Bildirisi Açıklandı

İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı sona erdi ve ortak bildiri açıklandı. Konferansa 92 ülke ve 57 lider katıldı. Konferansta alınan kararlar, uluslararası topluma barış için güçlü bir sinyal olarak değerlendirildi. Konferans, nükleer güvenlik, gıda güvenliği ve çatışmanın insani boyutu gibi konulara odaklandı. İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı konferans, İsviçre'nin küresel diplomatik ağı sayesinde gerçekleşti ve İsviçre'nin bundan sonraki süreçte aktif bir rol oynamaya devam edeceği vurgulandı.

16.06.2024 17:39
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- Ukrayna Barış Konferansı ortak bildirisi açıklandı

Konferans, 92 ülkenin katılımıyla sona erdi

BURGENSTOCK - İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd, Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında ortak bildiriyi açıkladı.

İsviçre'de dün başlayan Ukrayna Barış Konferansı sona erdi. Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'nün yanında yer alan Bürgenstock kasabasında 92 ülkenin ve 57 liderin katıldığı konferansın ardından basın toplantısı düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd katıldığı toplantıda ortak bildiri açıklandı. Amherd, katılımcı devletlerin büyük kısmının gelecekteki barış sürecine yönelik ortaklaşa formüle edilmiş pozisyonlar ve sonraki adımlar üzerinde mutabık kaldığını belirtti. Konferanstan çıkan bildiriyi uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde barış için uluslararası toplumdan gelen güçlü bir sinyal olarak değerlendiren Amherd, Bürgenstock zirvesinin sonuçlarının Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa giden zorlu yolda ilk önemli adımı teşkil ettiğini ifade etti.

Görüşmelerin 3 konuya odaklandığını aktaran Amherd, "Nükleer güvenlik, gıda güvenliği ve çatışmanın insani yani savaş esirleri, keyfi olarak alıkonulan siviller ve kaçırılan çocukları kapsayan boyutu. Bu konularda varılacak bir anlaşma her iki taraf için de faydalı olacağından, bu konular çatışmanın tarafları arasında güven inşa etmeye elverişlidir" dedi.

"Bildiri, katılımcı devletlerin büyük kısmının tarafından desteklenmiştir"

Bu konuların pek çok ülke için büyük önem taşıdığını aktaran Amherd, "Dünyanın farklı bölgelerinden ülkeler tartışmalara katılarak kendi deneyimlerini aktarmış ve çözüm önerilerini ortaya koymuştur. Bürgenstock zirvesinden çıkan ortak bildiri, katılımcı devletlerin büyük kısmı tarafından desteklenmiştir" şeklinde konuştu.

Konferansın devletlerin barış sürecine katkıda bulunma arzusunu yansıttığını söyleyen Amherd, "3 tartışma alanında alınan pozisyonlar bir güven temeli oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın tüm taraflarını sürece dahil etme ihtiyacının da vurgulandığını kaydeden Amherd, "İsviçre ilk kez bu büyüklükte bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın tüm bölgelerinden gelen geniş katılım İsviçre'ye duyulan güvenin bir ifadesidir ve İsviçre'nin küresel diplomatik ağı sayesinde mümkün olmuştur" diye konuştu.

İsviçre'nin bundan sonraki adımlarda aktif rol oynamaya devam edeceğini vurgulayan Amherd, katılımcı devletlerle iş birliğini överek uluslararası ortaklara ve etkinliğin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunan herkese teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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