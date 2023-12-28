 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna'da silah üretimi üç kat arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da silah üretimi üç kat arttı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son bir senede Ukrayna'da silah üretiminin üç kat arttığını söyledi. Zelenskiy, güçlü olmanın önemine vurgu yaparak, Rusya'ya karşı güçlü bir yanıt verilmesi gerektiğini belirtti. Savunma sektöründe 300 bin kişinin istihdam edildiğini ve özel şirketlerle ortak üretimin yapıldığını da ifade etti.

Ukrayna\'da silah üretimi üç kat arttı
28.12.2023 - 09:47,
Abone Ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son bir senede Ukrayna'da silah üretiminin üç kat arttığını söyledi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü olmak zorundayız. Son bir yılda silah üretimini üçe katladık. Rusya, her bir saldırısına yanıtın gecikmeyeceğini anlamalı. Bize zafer lazım. Ukrayna daha güçlü olmalı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın savunma sektöründe şu an 300 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Zelenskiy, her 5 savunma şirketinden 4'ünün özel olduğuna dikkat çekti.

Zelenskiy, dünyanın en büyük yabancı silah üreticileri ile de ortak üretimin söz konusu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da silah üretimi üç kat arttı - Son Dakika


11:08
Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50
Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50
Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler
10:46
İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45
Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36
2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek

Son Dakika
11:08 Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50 Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50 Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45 Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39 Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek
10:32 Süper Kupa için Suudi Arabistan'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:21:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da silah üretimi üç kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement