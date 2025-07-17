Ukrayna'da Yeni Başbakan Atandı - Son Dakika
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Ukrayna'da Yeni Başbakan Atandı

17.07.2025 14:34
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Yuliya Sviridenko, Ukrayna Parlamentosu tarafından başbakan olarak onaylandı.

Ukrayna Parlamentosu, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı, 39 yaşındaki Yuliya Sviridenko'nun başbakan olarak atanmasını onayladı.

Ukrayna'daki Ses Partisi Milletvekilli Yaroslav Jelezniyak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Yuliya Sviridenko'nun başbakan olarak atanması için parlamentoda oylamanın yapıldığını belirtti.

Jelezniyak, oturuma katılan milletvekillerinden 262'sinin Sviridenko'nun başbakan olması için "evet", 22 milletvekilinin ise "hayır" oyu kullandığını bildirdi.

Oturuma katılan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, yenilenmiş kabinenin özellikle yerel silah üretimi konusunda etkili çalışma yapması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna ordusunun bugün kullandığı silahların yaklaşık yüzde 40'ının yerel üretimin olduğunu aktaran Zelenskiy, "Altı ay içerisinde bu oran en az yüzde 50 olmalı." diye konuştu.

Ülkesinin savunma imkanlarının artırılması için ortak silah üretimi konusunda müttefik ülkelerle yapılan tüm anlaşmaların en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Hükümetin Ukrayna'da düzeni sağlamasını ve sosyal politikalara çok daha gerçekçi bir yaklaşım getirmesini bekliyorum." dedi.

Zelenskiy, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sviridenko'nun başbakan, eski Başbakan Denis Şmigal'in ise Savunma Bakanı olarak atanmasıyla ilgili parlamentoya bugün dilekçeleri sunmuştu.

Eski Adalet Bakanı Olha Stefanişina Ukrayna'nın ABD Büyükelçiliğine aday gösterilecek

Öte yandan Telegram hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, eski Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Olha Stefanişina'yı çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

Zelenskiy, Stefanişina'nın, Ukrayna'nın yeni ABD Büyükelçisi olarak aday gösterilmesi için çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Zelenskiy, Stefanişina'nın büyükelçi olarak atanması süreci onaylanana kadar onun Ukrayna Devlet Başkanlığının ABD ile İşbirliğinin Geliştirilmesi Özel Temsilcisi olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Zelenskiy, Sviridenko'ya başbakanlık görevini 14 Temmuz'da teklif etmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 14 Temmuz'da Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sviridenko'yu çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtmişti.

Ukrayna'nın ekonomik imkanlarını güçlendirecek ve yerli silah üretimini artıracak konular üzerinde de durduklarını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu nedenle, Ukrayna'daki yürütme organının (hükümet) dönüşümüne başlıyoruz. Yuliya Sviridenko'nun Ukrayna hükümetine liderlik etmesini ve çalışmalarını önemli ölçüde güncellemesini önerdim. Yeni hükümetin eylem programının yakın gelecekte sunulmasını dört gözle bekliyorum."

Zelenskiy aynı gün yaptığı diğer bir açıklamasında da başbakan Denis Şmigal'ın savunma bakanı olarak görevine devam etmesini uygun gördüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Ekonomi, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Yeni Başbakan Atandı - Son Dakika

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