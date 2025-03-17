Ukrayna'da Yeni Genelkurmay Başkanı Atandı

KİEV, 17 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na Tümgeneral Andriy Gnatov'u atadı. Gnatov, eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Anatoliy Bargıleviç'in yerine atandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinden pazar günü yayımlanan atama kararnamelerinde görev değişikliğinin nedenleri belirtilmedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerdeki görev değişikliğinin muharebe etkinliğini artırmayı amaçladığını söyledi.

Umerov, 27 yılı aşkın askeri tecrübeye sahip Gnatov'un daha önce bir deniz tugayını, Doğu Harekat Komutanlığı birliklerini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetleri'ni komuta ettiğini belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bargıleviç, askeri standartlara uygunluğun sağlanması ve silahlı kuvvetler içinde disiplinin güçlendirilmesi görevini yürütmek üzere bakanlığın başmüfettişi olarak atandı.

Bargıleviç, Ukrayna silahlı kuvvetleri genelkurmay başkanı olarak görevine Şubat 2024'te başlamıştı.