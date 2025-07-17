Ukrayna'da Yeni Kabineye Güvenoyu

Ukrayna Parlamentosu, yeni başbakan olarak bugün onayladığı Yuliya Sviridenko'nun oluşturduğu kabineye güvenoyu verdi.

Ukrayna Başbakanı olarak bugün göreve atanan Yuliya Sviredenko'nun oluşturduğu kabine, Ukrayna Parlamentosu'nda oylandı.

Yuliya Sviredenko'nun kabinesi güvenoyu aldı.

Ukrayna'daki Ses Partisi Milletvekilli Yaroslav Jelezniyak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, oturuma katılan milletvekillerinden 253'ünün "evet", 13'ünün "hayır" oyu kullandığını, 23 milletvekillinin de çekimser kaldığını ifade etti.

Zelenskiy: Ukrayna diplomasisinin yapısını yenileyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, yenilenen kabineye güvenoyu verdiği için parlamentoya teşekkür etti.

Zelenskiy, "Ukrayna hükümetinin yenilenmesi gerçekleşti ve bugünden itibaren hükümet yetkilileri kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye başlamalı. Yarın güvenlik sektörünün yeniden yapılandırılmasına devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ukraynalı diplomatların değiştirilmesi yönünde de bir çalışma yapacaklarını belirten Zelenskiy, "Pazartesi günü Ukrayna diplomasisinin temsilciliğini yenileyeceğiz." bilgisini verdi.

Zelenskiy, Sviridenko'ya başbakanlık görevini 14 Temmuz'da teklif etmiş, kabinede bazı değişikliklerin yapılacağını bildirmişti.

Bu değişikliklerle, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fedorov, Savunma Bakanı Denis Şmigal, Ekonomi, Çevre ve Tarım Bakanı Oleksiy Sobolev, Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, Sosyal Politika, Aile ve Birlik Bakanı Denis Ulyutin, Adalet Bakanı German Galuşçenko oldu.

???????Eski Başbakan Şmigal'ın döneminde görevde bulunan diğer bakanlar, yeni kabinede de görevlerini sürdürecek.