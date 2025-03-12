Ukrayna'dan 30 Günlük Ateşkes Desteği - Son Dakika
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Ukrayna'dan 30 Günlük Ateşkes Desteği

Ukrayna, ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisini desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

12.03.2025 12:27
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(ANKARA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha, Kiev'in Washington'ın 30 günlük ateşkes önerisini desteklemeye hazır olduğunu ve ABD ile yapılan görüşmeler hakkında pek çok Avrupalı mevkidaşını bilgilendirdiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ukraynalı ve ABD'li yetkililer arasında dün yapılan sekiz saat süren görüşmelerin ardından ABD, Ukrayna'ya askeri yardım ve istihbarat paylaşımını yeniden başlatma konusunda anlaşmaya vardı. Ukrayna da Rusya ile 30 günlük bir ateşkes anlaşmasını kabul edeceklerini açıkladı.

Cidde'deki görüşmelere katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmeler sonrasında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas da dahil olmak üzere çok sayıda Avrupalı Dışişleri Bakanı'yla "önemli toplantının sonuçları" hakkında konuştuğunu bildirdi. Sibiha, Ukrayna heyetinin ABD yetkililerine "Avrupalı ortaklarının da bundan sonraki barış görüşmelerine katılması gerektiğini ilettiklerini" belirtti.

"Avrupa'nın uzun vadeli güvenliği üzerine herhangi bir karar, Avrupa olmadan alınamaz"

Sibiha, "Bizim pozisyonumuz şudur: Avrupa'nın uzun vadeli güvenliği üzerine herhangi bir karar, Avrupa olmadan alınamaz" dedi. Sibiha, bugün Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile görüşmeler yapmak üzere Varşova'ya gidecek.

Zelenski: "Eğer Rusya kabul ederse, ateşkes hemen yürürlüğe girecek"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'da bulunmasına rağmen görüşmelere katılmadığını ancak ateşkesin "olumlu bir öneri" olduğunu, sadece hava ve denizdeki çatışmayı değil, aynı zamanda cephedeki tüm çatışmayı kapsadığını söyledi. Zelenski, "Şimdi, ABD'nin Rusya'yı aynı şeyi yapmaya ikna etmesi gerekiyor. Eğer Rusya kabul ederse, ateşkes hemen yürürlüğe girecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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