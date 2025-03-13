Ukrayna'dan 30 Günlük Ateşkes Hazırlığı - Son Dakika
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Ukrayna'dan 30 Günlük Ateşkes Hazırlığı

Ukrayna\'dan 30 Günlük Ateşkes Hazırlığı

Ukrayna, ABD'nin önerdiği 30 günlük geçici ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.

13.03.2025 14:49
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1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Toplantıdan çeşitli görüntüler

Ukrayna, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Washington'un önerdiği "30 günlük acil geçici ateşkesi" kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Ukrayna, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD heyetiyle olan görüşmelerin ardından, Washington'un önerdiği "30 günlük acil geçici ateşkesi" kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Salı günü iki ülke yetkilileri arasında saatler süren görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamada, ateşkesin karşılıklı mutabakatla uzatılabileceği belirtildi. Açıklamada, "ABD, Rusya'ya kendilerinden gelecek karşılığın barışa ulaşmanın anahtarı olduğunu iletecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Washington'un "Ukrayna'ya yönelik askıya alınan istihbarat paylaşımını derhal yeniden başlatma ve güvenlik yardımlarına devam etme" kararı aldığı da ifade edildi. Tarafların özellikle ateşkes süresince insani yardım çabalarının önemini ele aldığı da vurgulandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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