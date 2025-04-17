Ukrayna'dan Geçici Ateşkes Çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için geçici ateşkesin mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerektiğini söyledi.

Sybiha, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Birliği (AB) ve ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Gün içinde ABD heyeti ile görüştüklerini aktaran Sybiha, ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Günter Sautter ile bir araya geldiğini belirtti.

Sybiha, "Barış çabalarındaki ilerlemeyi kaydettik ve ABD liderliğinin ve katılımının önemini vurguladık. Ukrayna barış çabalarında kararlıdır ve savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki görüşmelerde geçici ateşkes teklifini kabul ettiğini hatırlatan Sybiha, şunları kaydetti:

"Bunun, mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerekiyor. Rusya'ya yönelik baskının artırılmasının adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için kritik öneme sahip olduğunu vurguladım."

Sybiha ayrıca, Paris'teki görüşmeler sırasında, Ukrayna'nın güvenlik garantisi olarak yabancı askerlerin ülkesine olası konuşlandırılması konusunu da ele aldıklarını aktardı.