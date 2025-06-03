Ukrayna'dan Kerç Köprüsü'ne Operasyon - Son Dakika
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Ukrayna'dan Kerç Köprüsü'ne Operasyon

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03.06.2025 17:43
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Ukrayna\'dan Kerç Köprüsü\'ne Operasyon
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Ukrayna, Kırım'ı bağlayan köprüyü uzaktan patlayıcılarla vurdu. Operasyon aylardır planlanıyordu.

(ANKARA) - Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'yı, işgal altındaki Kırım'a bağlayan stratejik bir karayolu ve demiryolu köprüsünü patlayıcılarla su seviyesinin altında vurduğunu açıkladı.

SBU tarafından yapılan açıklamada, bin 100 kilogram patlayıcının birkaç ay boyunca suyun altına yerleştirildiği ve bu sabah yerel saatle 05.00'ten önce uzaktan patlatıldığı belirtildi. Köprünün su altı sütunlarının hasar gördüğü iddia edildi. Rusya, Kerç Boğazı'nı ulaşıma kapattığını açıkladı.

SBU, patlamanın köprüye zarar verdiği anı gösterdiğini iddia ettiği bir video yayınladı. SBU ajanları tarafından patlatılan mühimmatların köprünün su altı desteklerine zarar verdiği belirtilen videoda, operasyonu anlatan bir açıklama da yayınlandı.

SBU, ayrıca Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının aylardır planlandığını belirtirken, ajanların köprünün temellerine zarar vermek için su altına bin kilogramdan fazla TNT yerleştirdiğini ifade etti.

Kerç Köprüsü olarak da bilinen köprü, Rusya'nın 2014 yılında Kırım Yarımadası'nı işgal ve ilhak etmesinin ardından inşa edilmişti. Ukrayna'daki Rus güçleri için önemli bir tedarik yolu olan köprü, 2022'de savaşın başlamasından bu yana iki kez vuruldu.

Bu saldırı, Ukrayna'nın hafta sonu Rusya genelinde gerçekleştirdiği büyük drone saldırısının ardından geldi.

Ukrayna, 1 Haziran Pazar günü, Rusya'nın derinliklerindeki bombardıman uçaklarına saldırmak için 100'den fazla drone kullanarak "Örümcek Ağı" olarak bilinen bir operasyon gerçekleştirdi. Ukrayna, bunun savaştaki "en büyük uzun menzilli saldırısı" olduğunu söylerken, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının üçte birini vurduklarını iddia etti.

SBU kaynakları, bu saldırıyı organize etmenin bir buçuk yıl sürdüğünü ileri sürdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Kerç Köprüsü'ne Operasyon - Son Dakika

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