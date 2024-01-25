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Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'da düşen uçakla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'da düşen uçakla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen askeri nakliye uçağıyla ilgili uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Zelenskiy, uçak kazasının yanı sıra esirlerin değişimi konusunu ele aldığını ve Rusların Ukraynalı esirlerin hayatıyla oynadığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı, uluslararası soruşturma için ısrarcı olduklarını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya\'da düşen uçakla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı
25.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 10:59
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Belgorod bölgesinde "İl-76" tipi askeri nakliye uçağının düşmesine ilişkin uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belgorod bölgesinde düşen uçakla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve istihbarat yetkilileri ile görüştüğünü belirterek, "Uçağın düşmesi ve esirlerin değişimi konusunu ele aldık. Ruslar apaçık Ukraynalı esirlerin hayatı ve akrabalarının duygularıyla oynuyor. Ukrayna kamuoyuna baskı yapmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Şu an asıl önemli olan gerçekler. Dışişleri Bakanlığına uluslararası kamuoyunu uçak kazasına ilişkin bulgularımız konusunda bilgilendirme talimatı verdim. Ukrayna olarak uluslararası soruşturma için ısrarcıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Belgorod bölgesinde düşen İl-76 tipi uçakta, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker, 6 kişilik mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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