Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 2 bin kilometrelik 3 şeritten oluşan tahkimat inşa ettiklerini bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkomutanlık Karargahı toplantısı düzenlediğini, toplantıda Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve diğer komutanların savaş alanındaki durum hakkında raporlarını dinlediğini belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Stratejik Sanayi Bakanı Oleksandr Kamışin'den cephe ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin bilgiler aldığını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:
"Bir diğer önemli konu da tahkimat. Başbakan Denis Şmıgal'ın yeni savunma hatlarının inşa hızına ilişkin raporunu dinledim. 2 bin kilometre uzunluğundaki 3 şeritten oluşan savunma hattı, büyük bir hedef ancak şu anki hız iyi. İnşa sürecinin zamanında tamamlanmasını umuyorum."
Son Dakika › Güncel › Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 2 Bin Kilometrelik Tahkimat İnşa Edildiğini Açıkladı - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuştu ve meclis üyelerinden helallik istedi.
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan faaliyetler kapsamında Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri dağıtıldı. Ayrıca, bölgedeki Line Sabah Camisi'nde su kuyusu açıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. TDV heyeti ayrıca yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.
Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan'da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı bildirildi. Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldığı belirtildi. Binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Tekstil deri en çok kazandıran sektör olurken, iletişim en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başlandığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?