Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Asya liderlerine Küresel Barış Zirvesi'ne katılma çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Asya liderlerine Küresel Barış Zirvesi'ne katılma çağrısı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Asya liderlerine Küresel Barış Zirvesi\'ne katılma çağrısı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde Asya ülkelerine Ukrayna'da yapılacak Küresel Barış Zirvesi'ne katılmaları çağrısında bulundu. Zirvede Ukrayna Barış Formülü, nükleer güvenlik, gıda güvenliği ve esirlerin serbest bırakılması ele alınacak.

02.06.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Asya ülkelerinin liderlerine Küresel Barış Zirvesi'ne katılma çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zelenskiy, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nin "Küresel Barışı ve Bölgesel İstikrarı Korumak İçin Çözümleri Yeniden Düşünmek" başlıklı genel oturumunda konuştu.

Zelenskiy, Asya ülkeleri ve liderlerine Ukrayna'da adil barış için Küresel Barış Zirvesi'ne katılmaları çağrısında bulundu.

Küresel Barış Zirvesi'ne 100'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun katılımlarını teyit ettiklerini açıklayan Zelenskiy, zirvede "Ukrayna Barış Formülü"nün, nükleer güvenlik, gıda güvenliği, askeri esirlerin ve Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların serbest bırakılması konularının ele alınacağını kaydetti.

Zelenskiy, Singapur Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldi

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam ile bir araya geldiklerini, ilk Küresel Barış Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldıklarını ifade etti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, zirveye uluslararası hukuka saygı duyan ve kalıcı barışı tesis etmeye çalışan tüm ülkelerin katılımının önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmede Ukrayna-Singapur ilişkilerinin güçlendirilmesini de ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, Rus saldırganlığını kınama, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını destekleme ve insani yardım sağlama konusundaki net tutumu için Singapur'a teşekkür etti.

Ukrayna için adil barışı hedefleyen Küresel Barış Zirvesi, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Singapur, Ukrayna, Rusya, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Asya liderlerine Küresel Barış Zirvesi'ne katılma çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:26 Mezuniyet töreninde arbede Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu Mezuniyet töreninde arbede! Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 15:27:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Asya liderlerine Küresel Barış Zirvesi'ne katılma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement