 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Orban Görüşmesi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Orban Görüşmesi İçin Hazırlıklar Başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın görüşmesi için hazırlıkların bugün başladığı ve görüşmenin mümkün olan en kısa sürede yapılabileceği bildirildi. Görüşme öncesinde yapılan ortak basın toplantısında, iki tarafın da görüşmeyi önemsediği ve ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı umduğu ifade edildi. Ayrıca, etnik azınlıkların haklarının korunması konusunda mutabık kalındığı ve bu konuda özel bir komisyon kurulacağı belirtildi. Macaristan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini vurgulayarak, barışın bir an önce tesis edilmesini istediğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Orban Görüşmesi İçin Hazırlıklar Başladı
29.01.2024 - 23:09,
Abone Ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın görüşmesi için hazırlıkların bugün başladığı ve görüşmenin mümkün olan en kısa sürede yapılabileceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde düzenledikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Yermak, görüşmenin verimli geçtiğini vurgulayarak, "Her iki taraf da Macaristan Başbakanı ve Ukrayna Devlet Başkanı düzeyinde bir görüşme yapmakta ilgili olduğunu ortaya koydular. Bugün, bu görüşmeye doğru güçlü bir adım attığımıza inanıyorum. Elbette bu görüşmenin başarılı olmasından ve ilişkilerimizde gerçekten yeni sayfa açılmasından ilgi duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ve Orban görüşmesi için bugün hazırlıkların başladığını aktaran Yermak, "Somut bir tarihi konuşmadık ancak her iki taraf da mümkün olan en kısa sürede böyle bir görüşmenin yapılmasını istediklerini belirtti." dedi.

"Çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kaldık"

Bakan Kuleba da görüşmede, etnik azınlıkların haklarının korunması konusunun çözüme kavuşturulmasında mutabık kaldıklarını kaydederek, Ukrayna'nın talebi üzerine Macaristan'ın etnik azınlıkların haklarının korunmasıyla ilgili konuların listesini verdiğini aktardı.

Bu konuda, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları himayesinde özel komisyon kuracaklarını belirten Kuleba, Komisyonun 10 günde iki ülke hükümetlerine bu listede nelerin, nasıl çözülmesi gerektiğini sunacağını dile getirdi.

"Bir an önce barışın tesis edilmesini istiyoruz"

Bakan Szijjarto ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ettiklerini belirterek, "Savaşı kınıyoruz ve komşularımızda bir an önce barışın tesis edilmesini istiyoruz." dedi.

Bugün Ukrayna'ya ikili ilişkilerde güveni yeniden tesis etmek için geldiklerine işaret eden Szijjarto, "Bu yönde adımlar atmayı başardığımız konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Katetmemiz gereken uzun yol var, yapmamız gereken çok iş var ve Macar tarafı olarak bu işi yapmaya birlikte çalışmaya devam etmeye hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Volodimir Zelenskiy, Viktor Orban, Macaristan, Ukrayna, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Orban Görüşmesi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika


22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31
Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45
Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05
ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08
Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07
İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor

Son Dakika
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45 Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05 ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08 Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07 İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor
19:33 Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne
19:09 Kilise saldırısında yaşamını yitiren Cihan'ın kuzeni konuştu: Yüzde 80 engelliydi, gezmek için kiliseye gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 23:17:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Orban Görüşmesi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement