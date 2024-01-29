Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Orban Görüşmesi İçin Hazırlıklar Başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın görüşmesi için hazırlıkların bugün başladığı ve görüşmenin mümkün olan en kısa sürede yapılabileceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde düzenledikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Yermak, görüşmenin verimli geçtiğini vurgulayarak, "Her iki taraf da Macaristan Başbakanı ve Ukrayna Devlet Başkanı düzeyinde bir görüşme yapmakta ilgili olduğunu ortaya koydular. Bugün, bu görüşmeye doğru güçlü bir adım attığımıza inanıyorum. Elbette bu görüşmenin başarılı olmasından ve ilişkilerimizde gerçekten yeni sayfa açılmasından ilgi duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ve Orban görüşmesi için bugün hazırlıkların başladığını aktaran Yermak, "Somut bir tarihi konuşmadık ancak her iki taraf da mümkün olan en kısa sürede böyle bir görüşmenin yapılmasını istediklerini belirtti." dedi.

"Çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kaldık"

Bakan Kuleba da görüşmede, etnik azınlıkların haklarının korunması konusunun çözüme kavuşturulmasında mutabık kaldıklarını kaydederek, Ukrayna'nın talebi üzerine Macaristan'ın etnik azınlıkların haklarının korunmasıyla ilgili konuların listesini verdiğini aktardı.

Bu konuda, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları himayesinde özel komisyon kuracaklarını belirten Kuleba, Komisyonun 10 günde iki ülke hükümetlerine bu listede nelerin, nasıl çözülmesi gerektiğini sunacağını dile getirdi.

"Bir an önce barışın tesis edilmesini istiyoruz"

Bakan Szijjarto ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ettiklerini belirterek, "Savaşı kınıyoruz ve komşularımızda bir an önce barışın tesis edilmesini istiyoruz." dedi.

Bugün Ukrayna'ya ikili ilişkilerde güveni yeniden tesis etmek için geldiklerine işaret eden Szijjarto, "Bu yönde adımlar atmayı başardığımız konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Katetmemiz gereken uzun yol var, yapmamız gereken çok iş var ve Macar tarafı olarak bu işi yapmaya birlikte çalışmaya devam etmeye hazırız." değerlendirmesini yaptı.