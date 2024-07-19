Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Başbakanı'ndan Rusya'ya karşı silah kısıtlamalarının kaldırılmasını istedi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batı ülkelerinden aldıkları uzun menzilli silahların Rusya'nın sınırları içinde kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması konusunda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'den destek isteyerek, "Bu adıma ihtiyacımız var, Rusya'yı barış aramaya zorlayacak bir adıma." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da ağırladı.

Burada İngiltere Kabine Toplantısı'na katılan Zelenskiy, toplantı başlamadan önce Starmer ile İngiliz bakanlarına hitaben bir konuşma yaptı.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla ülkesine verdikleri destekler nedeniyle İngiltere hükümetine minnettar olduğunu ifade etti.

İlk kez bu tür bir toplantıya katıldığını belirten Zelenskiy, bunun da İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin bir örneği olduğunu vurguladı. Zelenskiy, " Moskova, Londra'da sizin bu savaşı sonlandırabilecek kararlar alabileceğinizi biliyor ve bu doğru, adil ve dürüst bir son olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın mayısta Ukrayna'nın Harkiv bölgesine kapsamlı saldırı başlattığını ama bunu püskürttüklerini belirten Zelenskiy, "Rusya'nın mayıs-haziran aylarında Harkiv'e yönelik saldırısına karşı Ukrayna'yı savunarak, Batı silahlarının Rus ordusuna karşı kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması halinde Rusya'nın savaşı genişletme yönündeki her türlü girişimini durdurabileceğimizi kanıtladık." dedi.

Batı ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli silahların sadece sınıra yakın bölgelerde değil, Rusya'nın sınırları içindeki noktalara yönelik de kullanılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rus hava saldırılarını önlemek amacıyla sınırdan daha uzaktaki askeri havalimanlarına yönelik saldırı düzenleme imkanlarına sahip olmak istediklerini ifade etti.

Rus ordusunun Ukrayna'ya sürekli yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, yerleşim alanlarını, şehir meydanlarını, hastaneleri ve okulları bombalamaktan çekinmiyor. Rusya ayda yaklaşık 3 bin 500 güdümlü hava bombası kullanıyor. Hepsini imha etmek mümkün değil ama tüm füze taşıyıcıları imha edilebilir. Sizden bu konuda liderliğinizi göstermenizi ve diğer ortakları da bu kısıtlamaları kaldırmaya ikna etmenizi rica ediyorum. Bu adıma ihtiyacımız var, Rusya'yı barış aramaya zorlayacak bir adıma."

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Londra ziyareti kapsamında Ukrayna ve İngiltere arasında Savunma Sanayi Destekleme Anlaşması'nın imzalandığını bildirdi.