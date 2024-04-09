Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Harkiv bölgesini ziyaret ederek Rusya sınırı yakınlarında inşası süren tahkimat yapılarını inceledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Harkiv bölgesine yönelik çalışma ziyaretinde, Rusya devlet sınırı yakınlarında inşası devam eden tahkimat hatlarını inceledi.
Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Harkiv bölgesinin çok önemli bir istikamet olduğunu belirterek, "Hazırlıklı olmalıyız. Ruslar da savunmaya hazır olduğumuzu görmeli. Halkımız da düşman saldırmaya kalkarsa Ukrayna'nın hazırlıklı olduğunu anlamalı." ifadesini kullandı.
Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da tahkimat hatlarının kapsamlı bir siper, sığınak ve diğer barınak sistemlerinden oluştuğunu, bölgede beton piramitler, tanksavar hendekleri gibi bariyer hatlarının inşa edildiğini bildirdi.
Komutanlardan bilgi aldı
Zelenskiy, Harkiv'de Operasyonel Birlik Grubu Komutanlığı askerleriyle bir araya gelerek, komutanlardan bölgedeki operasyonel durum ve Rusya tarafından gelebilecek tehditlere karşı hazırlıklı olma durumuna ilişkin bilgi aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı, Harkiv ile Bahmut yönlerini savunmada başarılı olan askerleri ve Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği saldırıların sonuçlarının ortadan kaldırılmasında görev alan polisleri, arama kurtarma ekip üyelerini ödüllendirdi.
Rus ordusu, Harkiv'e hava bombalarıyla saldırdı
Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkiv'e hava bombalarıyla saldırdığını belirtti.
Rus ordusunun Harkiv'deki bir sivil iş yerini hava bombasıyla vurduğunu ifade eden Sinegubov, saldırı sonucu bir binada yıkım olduğunu ve yangın çıktığını kaydetti.
Sinegubov, saldırıda 3 kişinin yaralandığını, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya sınırı yakınlarındaki tahkimat yapılarını inceledi - Son Dakika
Karabük'te Aydınlıkevler istikametinden Polis Meslek Eğitim Merkezi istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana savruldu. Kazada otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bayram öncesi mezarlığa gelerek kabir ziyaretinde bulunan hemşehrilerinin bayramını kutladı. Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Arda ve İsmail Serdar Çaldemir ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde ilçe mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen ve dualar eden hemşehrileriyle görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine dualarının kabul olması temennisinde bulundu ve Ramazan Bayramlarını kutladı. Ayrıca mezarlık içerisindeki görevli personel ile de görüşen ve bayramlarını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu personele de görevlerinde kolaylıklar diledi. Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kabir ziyaretine gelen vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu, mezarlık girişinde buhur yakıldı. Diğer taraftan vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla da Bozüyük Belediyesi tarafından gün boyu ücretsiz seferler düzenlendi. Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verdi.
Kırşehir'de Ahi Evran Mahallesi'nde bir evden televizyon çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık zanlıları Ş.E. ve A.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyon başarılı oldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çocukların oyun sırasında ağaca takılan topu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekip, topu çocuklara teslim etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?