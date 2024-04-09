Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya sınırı yakınlarındaki tahkimat yapılarını inceledi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Harkiv bölgesini ziyaret ederek Rusya sınırı yakınlarında inşası süren tahkimat yapılarını inceledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Harkiv bölgesine yönelik çalışma ziyaretinde, Rusya devlet sınırı yakınlarında inşası devam eden tahkimat hatlarını inceledi.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Harkiv bölgesinin çok önemli bir istikamet olduğunu belirterek, "Hazırlıklı olmalıyız. Ruslar da savunmaya hazır olduğumuzu görmeli. Halkımız da düşman saldırmaya kalkarsa Ukrayna'nın hazırlıklı olduğunu anlamalı." ifadesini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da tahkimat hatlarının kapsamlı bir siper, sığınak ve diğer barınak sistemlerinden oluştuğunu, bölgede beton piramitler, tanksavar hendekleri gibi bariyer hatlarının inşa edildiğini bildirdi.

Komutanlardan bilgi aldı

Zelenskiy, Harkiv'de Operasyonel Birlik Grubu Komutanlığı askerleriyle bir araya gelerek, komutanlardan bölgedeki operasyonel durum ve Rusya tarafından gelebilecek tehditlere karşı hazırlıklı olma durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Harkiv ile Bahmut yönlerini savunmada başarılı olan askerleri ve Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği saldırıların sonuçlarının ortadan kaldırılmasında görev alan polisleri, arama kurtarma ekip üyelerini ödüllendirdi.

Rus ordusu, Harkiv'e hava bombalarıyla saldırdı

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkiv'e hava bombalarıyla saldırdığını belirtti.

Rus ordusunun Harkiv'deki bir sivil iş yerini hava bombasıyla vurduğunu ifade eden Sinegubov, saldırı sonucu bir binada yıkım olduğunu ve yangın çıktığını kaydetti.

Sinegubov, saldırıda 3 kişinin yaralandığını, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.