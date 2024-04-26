Ukrayna Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetler Destek Kuvvetleri Komutanını görevden aldı - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetler Destek Kuvvetleri Komutanını görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetler Destek Kuvvetleri Komutanını görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Destek Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Yakovets'i görevden aldı. Yakovets, Devlet Özel Taşımacılık Hizmeti İdaresi Başkanı olarak atandı. Zelenskiy, Yakovets'i Mart 2024'te Silahlı Kuvvetler Destek Kuvvetleri Komutanı olarak atamıştı. Yerine kimin getirileceği henüz açıklanmadı.

26.04.2024 18:01
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Destek Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Yakovets'i görevden aldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan kararnamede, Zelenskiy'nin kararıyla görevden alınan Yakovets'in Devlet Özel Taşımacılık Hizmeti İdaresi Başkanı olarak atadığı belirtildi.

Zelenskiy, Yakovets'i Silahlı Kuvvetler Destek Kuvvetleri Komutanı olarak Mart 2024'te atamıştı.

Yakovets'in yerine göreve kimin getirileceği henüz açıklanmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetler Destek Kuvvetleri Komutanını görevden aldı - Son Dakika

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