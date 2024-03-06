Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in İsviçre'de yapılacak, Ukrayna'nın Barış Formülünün uygulanmasına ilişkin Birinci Küresel Barış Zirvesine katılacağını teyit ettiğini bildirdi.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen Miçotakis ile Odessa bölgesinde bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya'nın saldırıları sonucu tahrip edilen kiliseler, eğitim kurumları binaları, kültürel miraslar dahil olmak üzere sivil altyapının yeniden inşa edilmesine yönelik destek konusu ele alındı.

Zelenskiy ve Miçotakis, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın saldırılarda çoğunlukla sivil binaları hedef aldığını belirten Zelenskiy, "Evler, kiliseler, altyapı ve okullar, üniversiteler bunların hepsinin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bugün Başbakan (Miçotakis) ile bunu görüştük. Yunanistan'ı ve Yunan şirketlerini ilgili çalışmalara davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bu işbirliğinin her iki ülkeye yeni ekonomik, sosyal fırsatlar sağlayacağına ve istihdam yaratacağına inandığını kaydederek, "Bugün Yunanistan'a kültürel miraslarımızın özellikle Yunan tarihi ve kültürüyle büyük bağı olan Odessa'nın restorasyonuna katılma konusundaki istekliliği için teşekkür ederim. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin nefretinin Odessa'mızı, Avrupa'mızı yok etmesine izin vermemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Bu gece Ukrayna hava savunma sistemlerince sadece Odessa bölgesinde 20, ülke genelinde ise 30'dan fazla "Şahed" model Rus insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki hepsi düşürülemedi, isabetler oldu. Bu sabah Odessa'ya bir saldırı daha düzenlendi. İşte Rusya'nın eylemlerinin gerçek özü devamlı terördür. Düşürülen her İHA, düşürülen her Rus füzesi ve askeri uçağı, kurtarılan hayatlar, evler ve altyapı anlamına geliyor. Bu nedenle Ukrayna'nın hava savunma sistemleri ve diğer silahlar konusunda yardıma ihtiyacı var"

Zelenskiy, Ukrayna ve Yunanistan'ın G7 ülkeleri ortak deklarasyonu çerçevesinde güvenlik garantilerine ilişkin ikili anlaşma hazırlamaya başladıklarını belirtti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Başbakan Miçotakis'in İsviçre'de yapılacak olan Ukrayna'nın Barış Formülünün uygulanmasına ilişkin Birinci Küresel Barış Zirvesine katılacağını teyit ettiğini aktardı.

Zelenskiy ve Miçotakis, Odessa'da Rusya'nın 2 Mart'ta İHA ile vurduğu apartmanı ziyaret ederek, burada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.