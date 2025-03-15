Ukrayna İçin Barış Planı Toplantısı - Son Dakika
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Ukrayna İçin Barış Planı Toplantısı

İngiltere, Ukrayna'da olası barış anlaşması için askeri planlama toplantısına ev sahipliği yapacak.

15.03.2025 20:16
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Batılı askeri yetkililerin, Ukrayna'da olası barış anlaşmasının operasyonel askeri aşamasını ele almak üzere 20 Mart Çarşamba günü İngiltere'de bir araya geleceklerini bildirdi.

Starmer, İngiltere'nin ev sahipliğinde yapılan ve dünya liderlerinin Ukrayna konusunu masaya yatırdığı 1,5 saat süren çevrim içi toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Starmer, Rusya ile bir barış anlaşmasına varılması halinde Ukrayna'nın karada, denizde ve havada güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak planlar hazırlayacaklarını belirtti.

Londra'da 2 Mart'ta düzenlenen Ukrayna konulu zirvenin ardından bugünkü toplantıda daha büyük bir grubun bir araya geldiğini vurgulayan Starmer, daha güçlü kolektif kararlılık olduğunu ve masaya yeni taahhütlerin konulduğunu söyledi.

Starmer, bu taahhütlerin, Ukrayna için "Gönüllüler Koalisyonu" adlı barış gücüyle Avrupa'nın kolektif savunması ve güvenliği bağlamında olduğunu bildirdi.

Batılı askeri yetkililerin 20 Mart Perşembe günü İngiltere'de bir araya geleceğini belirten Starmer, "Perşembe günü gerçekleşecek askeri planlamanın operasyonel aşamasına geçilmesi konusunda da mutabakata varıldı" ifadesini kullandı.

İngiliz Başbakan, bu askeri toplantının, olası barış anlaşmasının arkasında durmak ve Ukrayna'nın gelecekteki güvenliğini garanti altına almak için güçlü ve sağlam planlar sağlayabileceğini kaydetti.

"ABD ile ayrıntılı görüşmeler yapıyoruz"

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'nin herhangi bir güvenlik desteği verip vermeyeceği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın böyle bir garanti vermeye istekli olup olmadığı sorulduğunda, ABD'nin tutumunun "değişmediğini" bildirdi.

Starmer, "Bunun ABD ile birlikte yapılması gerektiği konusunda net oldum. Bildiğiniz gibi ABD ile her gün görüşüyoruz. Dolayısıyla bunu ABD ile birlikte yapma konusundaki tutumumuz değişmedi. İşte bu nedenle ayrıntılı görüşmeler yapıyoruz." dedi.

"Kalıcı barış olacaksa, güvenlik düzenlemeleri de yapılmalı"

Starmer, Ukrayna'da barışı koruma sürecinin parçası olarak sahadaki birlikler için angajman kurallarının ne olacağına ilişkin soruya verdiği yanıtta, perşembe günü düzenlenecek toplantının bunu belirleyeceğini dile getirdi.

İngiltere'nin asker ve hava gücü sağlamada "öncü rol oynamasını" istediğini söyleyen Starmer, diğer ülkelerin ise farklı kabiliyetlere sahip olacağını ifade etti.

Ancak, önce bir barış anlaşmasının sağlanması ve bunun için de Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğine işaret eden Starmer, "Kalıcı barış olacaksa, güvenlik düzenlemeleri de yapılmalı." diye konuştu. Starmer, Putin'in daha önce Ukrayna ile yapılan bir barış anlaşmasını bozduğuna işaret etti.

İngiltere bu ay ikinci kez Ukrayna konulu toplantıya ev sahipliği yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 Mart'ta düzenlenen Ukrayna konulu zirvenin ardından 25 lider, bugün yine İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen çevrim içi toplantıda Ukrayna'yı masaya yatırdı.

Ukrayna'da barışın görüşüldüğü toplantıda NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın yanı sıra Avrupa ülkeleri, Ukrayna, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'dan katılımcılar bir araya geldi.

Toplantı yine İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

Londra'da 2 Mart'ta düzenlenen toplantı sonucunda hiçbir sonuç bildirgesi açıklanmamış ancak Starmer, yaptığı basın toplantısında, Ukrayna'ya bir koalisyon gönderme konusunda anlaştıklarını söylemişti.

Kaynak: AA

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