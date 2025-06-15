Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne düzenlediği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tataristan Cumhurbaşkanlığının basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece Tataristan'ın Elabuğa kentine İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, İHA'ların Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.
Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna İHA'ları Tataristan'a Saldırdı - Son Dakika
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