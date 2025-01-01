Ukrayna'nın 2024 İhracatı Yüzde 13,4 Arttı - Son Dakika
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Ukrayna'nın 2024 İhracatı Yüzde 13,4 Arttı

Ukrayna, deniz taşımacılığındaki iyileşmeyle 2024'te 41 milyar dolar mal ihraç etti.

01.01.2025 12:41
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KİEV, 1 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna'nın 2024 yılındaki ihracatı, deniz taşımacılığının büyük ölçüde normale dönmesiyle yaklaşık yüzde 13,4 oranında arttı.

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, pazartesi günü Facebook hesabından yaptığı açıklamada 26 Aralık itibarıyla Ukrayna'nın 41,043 milyar ABD doları değerinde mal ihraç ettiğini belirtti.

2023'te 54,8 milyon ton olan deniz yoluyla yapılan sevkiyatlar önemli düzeyde artışla 2024'te 87,2 milyon tona yükseldi.

Ukrayna'nın başlıca ihraç ürünleri arasında ayçiçeği yağı, mısır, buğday, demir cevheri ve soya fasulyesi yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

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