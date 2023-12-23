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Ukrayna, Rus savaş uçaklarını düşürdü - Son Dakika
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Ukrayna, Rus savaş uçaklarını düşürdü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus hava kuvvetlerine ait 3 Su-34 savaş uçağının Ukrayna ordusu tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna hava kuvvetlerine minnettar olduklarını belirterek, ülkesine yapılan saldırıların karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü İgnat ise Rus savaş uçaklarının Ukrayna birliklerine saldırı düzenlemek amacıyla yakın mesafede uçuş yaptığını ve bu olayın önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Ukrayna, Rus savaş uçaklarını düşürdü
23.12.2023 - 13:11,
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus hava kuvvetlerine ait 3 Su-34 savaş uçağının Ukrayna ordusunca düşürüldüğünü belirtti.

Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, 3 Su-34 Rus savaş uçağının Ukrayna savunma güçlerince Herson bölgesinde düşürüldüğünü aktardı.

Söz konusu uçakların düşürülmesinden dolayı Ukrayna hava kuvvetlerine minnettar olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Güney yönünde, Herson bölgemizde, 3 Rus 'Sushka'yı (Su-34) aynı anda imha eden askerlerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Zeleneskiy, ülkesine yapılan hiçbir saldırının "karşılıksız" kalmayacağını kaydetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rus savaş uçaklarının düşürülmesi ile ilgili yerel basına değerlendirmelerde bulundu.

İgnat, güdümlü bombalarla yüklü Rus savaş uçaklarının Güney yönünde Ukrayna birliklerine saldırı düzenlemesi amacıyla çok yakın mesafede uçuş yaptıklarını aktararak, "İşgalcilerin bu tür başarısızlıkla sonuçlanan riskleri daha fazla alacağını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İgnat, Rus ordusuna ait 3 savaş uçağının birden vurulmasını "önemli bir olay" olarak niteledi.

Kaynak: AA
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