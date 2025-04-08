Ukrayna, Rusya Ordusunda 2 Çinli Esir Aldı

- Zelenskiy: "Rusya ordusunda savaşan 2 Çinli esir alındı"

DONETSK - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna askerlerinin Rus ordusunda savaşan 2 Çin vatandaşını Donetsk bölgesinde esir aldığını ifade etti. Zelenskiy paylaşımında, "Ellerinde kimlik belgeleri, banka kartları ve kişisel veriler bulundu. İşgalci birliklerinde bu ikisinden çok daha fazla Çinli vatandaşın olduğu bilgisine sahibiz. Şimdi tüm gerçekleri öğreniyoruz. İstihbarat, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Silahlı Kuvvetlerin ilgili birimleri çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'ya Çin ile derhal irtibata geçip yönetimin bu konuya nasıl yanıt vereceğini öğrenmesi talimatını verdiğini belirtti. Zelenskiy, "Rusya'nın Çin'i ve diğer ülkeleri doğrudan veya dolaylı olarak Avrupa'daki bu savaşa dahil etmesi, Putin'in savaşı bitirmekten başka her şeyi yapmaya niyetli olduğunun açık bir işaretidir. O, savaşmaya devam etmenin yollarını arıyor. Bu kesinlikle bir yanıt gerektiriyor. ABD, Avrupa ve barış isteyen dünyadaki herkesten bir yanıt. Yakalanan Çin vatandaşları şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi'nin gözetiminde. Konuyla ilgili soruşturma ve operasyonel faaliyetler devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.