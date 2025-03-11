Ukrayna ve ABD, Cidde'de 30 Günlük Ateşkes Anlaştı - Son Dakika
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Ukrayna ve ABD, Cidde'de 30 Günlük Ateşkes Anlaştı

Ukrayna, ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisini kabul etti. ABD, güvenlik yardımını yeniden başlatacak.

11.03.2025 22:23
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(ANKARA) - Ukrayna ve ABD heyetleri, bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde sekiz saat süren görüşmeleri sonucunda ortak bir anlaşmada mutabık kaldı. Anlaşmaya göre, Ukrayna, Rusya ile 30 günlük bir ateşkes anlaşması yapmayı kabul etti, ABD de istihbarat paylaşımındaki duraklamayı derhal kaldıracak ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacak.

Ukrayna ve ABD heyetleri, bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Ukrayna'nın heyetinde, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andri Sibiha, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde görevli bir albay olan Pavlo Palisa yer aldı. ABD heyetinde ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz yer aldı. Toplamda sekiz saat süren görüşmeden sonra üst düzey ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, daha sonra anlaşmaya vardıklarına ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ABD, istihbarat paylaşımındaki duraklamayı derhal kaldıracak ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacak. Buna karşılık Ukrayna, ABD'nin 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal uygulamaya konulması önerisini kabul etti. Bu çerçevede bahsi geçen ateşkesin, Rusya tarafından kabul edilmesi ve eş zamanlı olarak uygulanması koşuluyla karşılıklı mutabakatla uzatılabileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Rusya'ya, "Rusya'nın bu ateşkesi kabul etmesinin barışın sağlanmasında kilit önem taşıdığını ileteceği" belirtildi. Anlaşmaya göre, Kiev ve Moskova'nın havadan ve denizden uzun menzilli saldırılar düzenlemesi yasaklanırken, cephe hattındaki çatışmaların devam edebileceği dile getirildi.

Moskova'nın anlaşmada yer alan 30 günlük ateşkes önerisini kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu teklifi şimdi Ruslara götüreceğiz. Rusların da karşılık vereceğini umuyoruz" dedi.

Açıklama şu şekilde:

"Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya Federasyonu tarafından kabul edilip eş zamanlı olarak uygulanmasına tabi olacak, 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti. ABD, Rusya'ya, Rusya'nın mütekabiliyetinin barışa ulaşmanın anahtarı olduğunu iletecektir."

Kaynak: ANKA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna ve ABD, Cidde'de 30 Günlük Ateşkes Anlaştı - Son Dakika

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