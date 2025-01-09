Ukrayna'ya 30 Bin Dron Gönderilecek - Son Dakika
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Ukrayna'ya 30 Bin Dron Gönderilecek

İngiltere ve Letonya'nın liderliğindeki koalisyon, Ukrayna'ya 30 bin dron gönderileceğini duyurdu.

09.01.2025 22:46
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İngiltere ve Letonya'nın liderlik ettiği uluslararası koalisyon kapsamında, Ukrayna'ya 30 bin yeni dron gönderileceği duyuruldu.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Letonya ve İngiltere'nin ortaklaşa yürüttüğü Uluslararası Dron Koalisyonu tarafından 45 milyon sterlin değerinde sözleşmenin imzalanmasının ardından Ukrayna'ya 30 bin dron gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, yeni dronların finansmanının, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Letonya ve İsveç gibi ülkelerin katkılarıyla sağlandığı ifade edildi.

Portekiz ve Almanya, Ukrayna için Uluslararası Fon'a ilk kez katkıda bulundu

Açıklamada, söz konusu ileri teknoloji dronların, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne Rusya'nın hava savunma sistemlerini aşarak düşman mevzilerini ve zırhlı araçlarını hedef alma kabiliyeti kazandıracağı vurgulandı.

Ayrıca, İngiltere'nin yönettiği Ukrayna için Uluslararası Fon'a, müttefik ülkelerin sağladığı yeni desteklerle fonun toplam büyüklüğünün 1,3 milyar sterlini aştığı duyurulan açıklamada, bu fonun, Ukrayna için öncelikli askeri ekipmanların hızlı şekilde tedarik edilmesine olanak sağladığı kaydedildi.

Portekiz ve Almanya'nın, yeni finansman desteği kapsamında fona ilk kez katkıda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Danimarka, Norveç ve İsveç gibi ülkelerin de dron, hava savunma sistemleri ve eğitim ekipmanları gibi çeşitli askeri kapasiteler için destek sunduğu dile getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'ya 30 Bin Dron Gönderilecek - Son Dakika

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