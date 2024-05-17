Ukrayna'ya Rusya'dan İHA Saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'ya Rusya'dan İHA Saldırısı

Ukrayna\'ya Rusya\'dan İHA Saldırısı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi. Rus ordusunun 20 adet Şahed tipi İHA kullanarak saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Ukrayna Hava Kuvvetlerinin muharebe çalışmaları sonucu tüm İHA'lar vuruldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı ise Rus ordusunun ülkesini yedek asker kullanmaya zorladığını ve çatışmaların artacağını ifade etti.

17.05.2024 13:11
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın "Şahed" tipi 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus ordusunun saldırılarda "Şahed" tipi 20 İHA kullandığı kaydedilen açıklamada, İHA'ların Rusya'nın Primorsk-Ahtarsk ve Kursk bölgelerinden fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin muharebe çalışmaları sonucu tüm İHA'ların Harkiv, Poltav, Vinnitsa, Odessa ve Mıkolayiv bölgelerinde vurulduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanı: "Rus ordusu, Ukrayna'yı yedek asker kullanmaya zorluyor"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cephe hattındaki durumu değerlendirdi.

Ukrayna'nın doğusunda durumun zorlaşması nedeniyle birkaç gündür Harkiv bölgesinde "muharebe operasyonları" yürüten birliklerle çalıştığını belirten Sırskiy, Rus ordusunun aktif muharebe alanını yaklaşık 70 kilometre genişlettiğini, böylece ülkesini yedek askerleri kullanmaya zorladığını ifade etti.

Sırskiy, Rus ordusunun ana çabalarını Strileça-Liptsi yönlerine ve Vovçansk'ın ele geçirilmesine yoğunlaştırdığını, Biliy Kolodyaz köyüne ulaşarak Ukrayna birliklerine arkadan saldırmak istediklerini anlattı.

Bu amaçla Rus ordusunun kuzeydeki birliklerini önemli ölçüde güçlendirdiğine dikkati çeken Sırskiy, "Düşman, birliklerimizin yeniden konuşlandırıldığını fark etmesiyle planlanandan çok daha erken saldırı başlattı ancak savunmamızı kırmayı başaramadı. İleride ağır çatışmaların olacağının ve düşmanın buna hazırlandığının farkındayız." ifadelerini kullandı.

Sırskiy, bu koşullarda mevzileri savunarak Rus ordusunun ilerlemesini engellemelerinin gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'ya Rusya'dan İHA Saldırısı - Son Dakika

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