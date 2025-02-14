Ukraynalıların Geri Dönüş Mücadelesi

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Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Kıdemli İnsani Yardım Analisti Madeleine Lyons, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle yerinden olan ve farklı ülkelerde yaşayan Ukraynalıların karşı karşıya kaldığı sıkıntılar nedeniyle zorlu koşullar altında bulunan evlerine geri döndüğünü bildirdi.

Lyons, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Şubat 2022'den bu yana Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle yerinden olan ve geri dönüş yapan Ukraynalılarla ilgili IFRC'nin yayımladığı raporu paylaştı.

Yerinden edilmiş birçok Ukraynalının, yurt dışında yaşama mücadelesinin sürdürülemez hale geldiğini kaydeden Lyons, bu kişilerin Ukrayna'ya geri dönmenin belirsizliği içinde yaşadığını ve bir dönüm noktasında olduklarını kaydetti.

Lyons, "Son verilerimiz, ekonomik sıkıntıların ve azalan uluslararası desteğin birçok Ukraynalıyı hem ülke içinde hem de dışında önemli zorluklara sürüklediğini gösteriyor." dedi.

Yerinden edilmiş her 4 kişiden en az birinin geri döndüğünü belirten Lyons, bu kişilerin güvenliğin kritik bir endişe olmaya devam ettiği ve cephe hatlarına yakın bölgelere yerleştiğini aktardı.

Lyons, Ukraynalıların geri dönmelerinin birkaç nedeni olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsanların büyük bir yüzdesi aileleriyle yeniden bir araya gelme arzusuyla geri dönüyor. Yarısından fazlası ekonomik nedenlerle geri dönüyor. Ev sahibi ülkelerde giderek artan sayıda insanın mali tükenmişlik ve temel hizmetlere sınırlı erişim nedeniyle geri dönmeye zorlanması da da beklenmedik bir durum. Geri dönenlerin yüzde 13'ü sebep olarak tıbbi bakımı ve yüzde 10'u ise eğitimi gösteriyor."

Çatışma bölgelerine yakın yerlerdeki evlerine geri dönenlerin yüzde 79'unun gıda eksikliği ve diğer acil insani ihtiyaçlarla ilgili sorunlar bildirdiğini kaydeden Lyons, Ukraynalıların, kendilerini bekleyen büyük zorluklara rağmen, Ukrayna'nın yeniden inşa çabalarına katkıda bulunmak için geri döndüğünü vurguladı.

"Geri dönmek ciddi riskler taşıyor"

Lyons, geri dönmenin ciddi riskler taşıdığını dile getirerek, "Ancak hala yurtdışında yaşayan Ukraynalılar için durum oldukça zorlu olmaya devam ediyor." dedi.

Kaynaklarının tükendiğini ve bu kişilerin çoğunun geçinmek için yeni borç almaya başvurduğuna dikkati çeken Lyons, yaşlıların en savunmasız olanlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Lyons, birçok kişinin yalnızca evlerini değil, bir zamanlar onları ayakta tutan sosyal bağlantıları ve destek ağlarını da kaybettiğini dile getirerek, "Yurt dışındaki yaşlı Ukraynalıların yalnızca yüzde 27'si özel konutlarda yaşıyor ve çoğu geçici barınaklarda kalıyor veya sınırları zorlanan yardıma bağımlı kalıyor." diye konuştu.

Yerinden edilmiş Ukraynalıların yurt dışında kaldıkları süre uzadıkça hayatlarının daha da zorlaştığını vurgulayan Lyons, dil engelinin onları iş fırsatlarından da mahrum bıraktığını kaydetti.

Lyons, Ukraynalıların mali bağımsızlıkları olmadan bir belirsizlik döngüsünde sıkışmış hissettiğini de söyledi.

IFRC ve bu krize dahil olan 60 Kızılhaç ve Kızılay Derneği'nin, Ukraynalılar için tarihteki en büyük insani müdahalelerden birini sunmaya devam ettiğinin altını çizen Lyons, "Ukrayna genelinde ve ev sahibi ülkelerde, en çok ihtiyaç duyanlara hayat kurtarıcı yardım sağlıyoruz." ifadesini kullandı.