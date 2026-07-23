Ulaş'ta Lavanta Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ulaş'ta Lavanta Üretimi Artıyor

Ulaş\'ta Lavanta Üretimi Artıyor
23.07.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Avcı, Tecer köyünde lavanta yetiştiren Niyazi Selvi'yi ziyaret ederek tebrik etti.

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, ilçede lavanta üretimi yapılan bahçeyi gezdi.

Tecer köyünde bir dönümlük alanda lavanta üretimi yapan Niyazi Selvi'nin bahçesini gezen Avcı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üretim yapan Selvi'yi tebrik eden Avcı, "İklim ve toprak özelliği bakımından lavanta bitkisi ilçeye uyum sağlıyor. Örnek bir çalışma olmuş, bol ve bereketli bir hasat diliyorum." dedi.

Selvi ise emekli olduktan sonra eşi ile Samsun'da yaşadıklarını belirtti.

Astım hastası eşinin nemli havada zorlanması ve doktorların kuru havayı tavsiye etmesi üzerine memleketi Ulaş ilçesindeki Tecer köyüne 35 yıl sonra ev yaptığını dile getiren Selvi, internetten lavanta üretimini araştırdığını ve evin önündeki bir dönümlük alana lavanta bahçesini kurduğunu ifade etti.

Lavanta hasadı sezonu geldiğinde tohumlarını çıkartarak düğün ve kınalarda süs kesesi olarak değerlendirdiklerini anlatan Selvi, astım hastası eşinin de burada rahat nefes aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş'ta Lavanta Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
İsmi Galatasaray’la da anılan Foden imzayı attı İsmi Galatasaray'la da anılan Foden imzayı attı
İran’dan kara harekatı sinyali İki ülkenin ismi verildi İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Somer Sivrioğlu’ndan Aziz Yıldırım’a gönderme Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
12:46
Fatih Portakal’dan ifade sonrası açıklama
Fatih Portakal'dan ifade sonrası açıklama
12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 13:05:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ulaş'ta Lavanta Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.