Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Ulaşım Projeleri Açıklamaları - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Ulaşım Projeleri Açıklamaları

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu\'ndan Ulaşım Projeleri Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesi ve diğer ulaşım projeleri hakkında bilgi vererek 2025 hedeflerini duyurdu.

31.12.2024 23:39  Güncelleme: 23:42
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını 2025 yılı sonunda hizmete açacaklarını belirterek, "Gazipaşa Yat Limanı'nı açacağız, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. İstanbul Havalimanı'na 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanını kazandıracağız. Avrupa'da ilk kez uygulanacak; Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları uygulamasını da 17 Nisan'da hizmete alacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezini ziyaret etti. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile karayolları yetkilileri Bakan Uraloğlu'na çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, yılın ilk ayında; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe kesimini hizmete açmıştık. Şubat ayında; ülkemizin en eski demiryolu hatlarından biri olan Sirkeci-Kazlıçeşme arasında; atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattımızı modernize ederek Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem hattını hizmete sunduk. Mart ayında; Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hatları, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini açtık. 9 Temmuz'da Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı da başarıyla uzaya fırlattık ve 3 gün önce kalıcı yörüngesine ulaştırdık. 10 Ağustos'ta Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı açarak iç hat uçuş nokta sayımızı 58'e çıkardık. Dış hatlarda 131 ülkede 349 noktaya ulaştık. Ekim ayında Aydın- Denizli Otoyolu'nun son etabını da hizmete alarak otoyolumuzun tamamını hizmete sunmuş olduk. Yine, 2024 yılı içerisinde toplam 357 kilometre bölünmüş yol yaptık ve son 22 yılda 23 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 730 kilometreye yükselttik. 860 kilometrelik yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdik ve BSK kaplamalı 434 kilometrelik yolu yeniledik. Böylece toplam BSK kaplamalı yol uzunluğumuzu 31 bin 727 kilometreye ulaştırdık. 36 kilometre uzunluğunda 17 adet tünel açarak toplam tünel uzunluğumuzu 789,4 kilometreye yükselttik. 23,5 kilometre uzunluğunda 146 adet köprü inşa ederek toplam köprü uzunluğumuzu da 797,4 kilometreye çıkardık. 34 adet tarihi köprü restore ettik." diye konuştu.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI AÇIKLADI

Bakan Uraloğlu, karla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Planımıza göre; yurt genelindeki toplam 68 bin 550 kilometrelik karayolu ağımız üzerinde, 452 karla mücadele merkezimizde, 12 bin 634 makine ve ekipmanla, ayrıca 13 bin 283 personelimizle hizmet vereceğiz. Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere; 738 bin ton tuz, 422 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 11 bin 576 ton tuz çözeltisini merkezlerimizde depoladık. Bunun yanında, karayollarımızdaki tipi ve esintilere karşı 926 kilometre kar siperi yaptık."

2025 yılı projelerini de açıklayan Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yol ağımızı 2025 yılında 30 bin 18 kilometreye; bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracağız. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını 2025 yılı sonunda hizmete alacağız. Gazipaşa Yat Limanı'nı açacağız, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. İstanbul Havalimanı'na 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanını kazandıracağız. Avrupa'da ilk kez uygulanacak; 'Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' uygulamasını da 17 Nisan'da hizmete alacağız." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Ulaşım Projeleri Açıklamaları - Son Dakika

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