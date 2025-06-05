Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu mübarek bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için huzur, barış ve mutluluk getirmesini yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nın, Allah'a yakınlaşma ve onun rızasını kazanma çabası olduğunu bildirdi.

Şükür ve teslimiyetle geçen bu özel günlerin manevi bir bağlılığın simgesi olduğunu aktaran Uraloğlu, "Bu bayramda da ibadetlerimizi bu şuurla yerine getireceğiz. Bu mübarek bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için huzur, barış ve mutluluk getirmesini yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla ülkeyi uluslararası koridorların merkezine taşıyarak hem bölgesel hem de küresel ölçekte lider konuma yükseltmek için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, bu vizyonun, sadece hedef değil aynı zamanda büyüyen, üreten ve dünyaya yön veren Türkiye'nin inşası olduğunu aktardı.

Ulaştırma sektörünün de bu vizyonun en önemli taşıyıcısı olduğuna işaret eden Uraloğlu, bu gerçekten hareketle yılmadan, yorulmadan, büyük bir özveriyle Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısını güçlendirecek önemli proje ve hizmetleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

"Son 23 yılda 293 milyar dolarlık yatırım"

Uraloğlu, bu kapsamda yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Son 23 yılda yaklaşık 293 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısını adeta baştan inşa ettik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir- İstanbul, Ankara- Niğde, Kuzey Marmara ve Aydın- Denizli otoyolları, İstanbul, Rize- Artvin, Ordu- Giresun, Çukurova uluslararası havalimanları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıran Bakü-Tiflis- Kars demir yolu hattı ve Asya ile Avrupa'yı kesintisiz bağlayan Marmaray'la, Londra'dan Pekin'e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demir yolu koridorunu oluşturduk."

Havacılıkta da Türkiye'yi dünyanın zirvesine taşıdıklarını, iç hatlarda havalimanı sayısını 26'dan 58'e ulaştırdıklarını aktaran Uraloğlu, Türkiye'den 132 ülkede 353 noktaya kanat açtıklarını ifade etti. 17 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarını başlattıklarını anımsatan Uraloğlu, ABD'den sonra dünyada bu başarıyı gerçekleştiren ilk ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi.

"5G'yi önümüzdeki yıl milletimizin hizmetine sunacağız"

Uraloğlu, 2002'de sabit geniş bant aboneliği neredeyse yok denecek düzeydeyken bugün 96,4 milyon aboneye ulaşıldığına dikkati çekerek, "80 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğumuzu 605 bin kilometreye ulaştırdık. Bu yıl ihalesini gerçekleştireceğimiz 5G mobil haberleşme sistemlerini, önümüzdeki yıl milletimizin hizmetine sunacağız. Yine yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da 21 Nisan'da hizmete aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bu başarıların, Türkiye'nin küresel güç olma yolunda attığı kararlı adımların en net göstergesi olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Birlikte ülkemizi sadece bölgesel değil, küresel ölçekte lider haline getirme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu vesileyle, Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bu mübarek günlerin yüreklerimizi sevgiyle doldurmasını temenni ediyorum. Bayramınız bereketli, gönülleriniz şen olsun. Hayırlı bayramlar dilerim."