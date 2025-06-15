Uludağ\'da 4 Mevsim Bir Gün

Haziran ortasında karda yürüdüler

Uludağ'ın zirvesinde yürürken aynı günde 4 mevsimi yaşadılar

Bursalı iki dağcının Uludağ'ın bilinmeyen yüzünde yaptıkları yürüyüş nefesleri kesti

BURSA - Bursalı iki dağcının Uludağ'ın bilinmeyen yüzünde yaptıkları yürüyüş nefesleri kesti. Haziran ortasında karda yürüyen dağcılar zirve yürüyüşü sırasında aynı günde 4 ayrı mevsimi birden yaşadı.

Bursalı dağcı İsmet Şentürk ve arkadaşı, daha önce gördükleri ancak hiç keşfetmedikleri noktalara ulaşarak Uludağ'ın saklı güzelliklerini ortaya çıkardı. Zirve yolculuğu sırasında karla kaplı patikalardan geçerken bir yandan da güneşin sıcaklığını hisseden dağcıların yürüyüşünü gökyüzünden görüntüleyen bir drone, macerayı belgesel tadında kayıt altına aldı.

İnsan doğası gereği olan merakı ve bilinmeyene duyduğu ilgi tarih boyunca keşiflerin, bilimsel ilerlemelerin ve sanatsal düşüncenin itici gücü oldu.

Uzayın derinliklerinden okyanusun en karanlık noktalarına, kadim uygarlıkların sırlarından geleceğin bilinmezliklerine kadar her şey insanı cezbetmeye devam ediyor. Bilinmeyeni keşfetmek, bilinmeyen yerlere yapılan yolculukların insanın kendi sınırlarını aşmak, yeni bakış açıları kazanmak ve hayata dair derinleşmesini sağladığını belirten Bursalı 2 dağcı İsmet Şentürk ve arkadaşı Haziran ortasında yaptıkları zirve yürüyüşüyle Uludağ'ın bilinmeyen noktalarını keşfe çıktı. Daha önce yaptıkları zirve tırmanışları sırasında gördükleri fakat hiç bir zaman uğramadıkları noktalara giden 2 dağcının nefes kesen zirve macerası film sahnelerini de aratmadı. Haziran ortasında karda yürüyen iki dağcı ile onları gökyüzünden izleyen bir drone aynı günde Uludağ'ın zirvesinde 4 ayrı mevsimi birden yaşadı. Adrenalin dolu yürüyüş sosyal medyada da büyük beğeni topladı.