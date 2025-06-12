Uludağ'da ayı ailesinin yoldan geçişi görüntülendi
BURSA - Bursa'da anne ayı ve üç yavrusu yiyecek bulmak için mesire alanına indi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Bursa'da Uludağ Milli Parklar Bölgesi'nde anne ayı ve üç yavrusu yiyecek bulmak için gece saatlerinde mesire alanlarının bulunduğu yere indi. Ayı ailesinin görüntülerini o sırada yoldan geçen bir otomobil sürücüsü cep telefonu ile kaydetti. İnsanlardan rahatsız olan ayılar hızla uzaklaşarak ormanın derinliklerinde kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Uludağ'da Ayı Ailesi Geçiş Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?