Uludağ\'da Çevre Temizliği Etkinliği

BURSA Uludağ'da yangın riskini artıran atık camlar, kayak öğretmenleri ve aileleri tarafından toplandı. 'Doğada çöpünü değil izini bırak' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 1'inci Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistleri, 30 poşet, 2 konteyner dolusu çöp ve atıktan temizlendi.

Valilik tarafından 8 Temmuz-15 Ekim 2025 tarihleri arasında kent sınırları içerisinde yer alan ormanlara girişlerin yasaklandığı Bursa'da, Uludağ Milli Parkı'nda da denetimler sürüyor. Ateş yakılmasının yasak olduğu Uludağ'da, yangına yol açan cam parçaları ile atıklar ise Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen çevre temizliği etkinliği ile toplandı. Kayak öğretmenleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 1'inci Oteller Bölgesi'nde yer alan pistlerde çevre temizliği yapıldı. Katılımcılar, plastik, cam ve diğer yapay atıkları toplayarak, bölgeyi temizledi. Etkinlikte, 30 poşet ve 2 konteyner çöp toplandı.

'YANGIN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİK'

Son dönemde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek, bu etkinliğin sadece temizlik amacıyla yapılmadığını vurgulayan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Metin Kuru, "Son dönemde yaşanan yangınların pek çoğu, ormanda bırakılan cam parçalarının güneş ışığıyla ısınması sonucu çıkıyor. Hem bu riski azaltmak hem de evimizi temizlemek amacıyla kayak öğretmenleri ve aileleriyle beraber bir çöp toplama etkinliği düzenledik" dedi.

'KAHVE BARDAKLARI, ALKOL ŞİŞELERİ ORTALARA ATILMIŞ'

'Doğada çöpünü değil izini bırak' sloganıyla gerçekleştirdikleri etkinliği geleneksel hale getireceklerini söyleyen Kuru, "Etkinlik kapsamında, eğitim pisti olarak bilinen Yazıcı ve Beceren pistlerinde ailelerimizle birlikte temizlik yaptık. Ne yazık ki içilen kahvenin bardakları, alkol şişeleri ortalara atılmış. Pistlerin çöplerden arındırılmasının ardından, kayak öğretmenlerimizle mesleki anlamda istişarelerde bulunduk. Hepimiz için verimli bir gün oldu. Çocuklarımızın rızkını kazandığımız yeri temizledik ve 'Doğada çöpünü değil izini bırak' sloganıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Etkinliğimiz geleneksel bir hale gelerek dönem dönem devam edecektir" diye konuştu.