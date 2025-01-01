Uludağ'da Eğlenceli Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika
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Uludağ'da Eğlenceli Yeni Yıl Kutlaması

Uludağ'da 2025 yeni yılı coşkuyla kutlandı, doluluk oranı %90'a ulaştı, havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.

01.01.2025 02:55
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Uludağ'da 2025'e böyle girdiler

Uludağ'da yeni yıl böyle karşılandı

2 bin 500 rakımda -3 derece sıcaklıkta havai fişek gösterilerini izlediler

BURSA - Türkiye'nin en önemli doğa ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'a yerli ve yabancı turistler yılbaşını kutlamak için akın etti.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da geçtiğimiz sezon kar yağışı olmaması sebebiyle yeni yıla buruk girdi. Bu yıl erken kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı sezon açılmadan 60 santimetreye ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Uludağ'da 2025'in gelişi büyük bir coşkuyla kutlandı. 5 bin yatak kapasitesine sahip oteller bölgesinde yılbaşı gecesi doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Yeni yıla dakikalar kala pistlere inen turistler -3 derece hava sıcaklığına aldırış etmeden sevdikleri ile havai fişek gösterilerini izledi. Geçtiğimiz sezonlarda yeni yılı buruk karşılayan Uludağ' bu yıl yaşanan kalabalık yüzleri güldürdü.

Kaynak: İHA

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