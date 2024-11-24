Uludağ'da Kar Kalınlığı 50 Santimetre - Son Dakika
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Uludağ'da Kar Kalınlığı 50 Santimetre

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Uludağ'da etkili kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 cm'ye ulaştı, yolda kalanlara vatandaşlar yardım etti.

24.11.2024 12:36
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Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Uludağ'da yolda kalanları vatandaşlar kurtardı

BURSA - Uludağ'ın zirvesinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Zirveye kar yağmasıyla akın eden vatandaşlardan yollarda kalanlara ise yine vatandaşlar koştu.

Bursa'da etkisini gösteren kar yağışı kent merkezinde kendini fazla hissettirmezken rakımı yüksek olan ilçelerde etkisini gösterdi. Uludağ'da da aralıksız yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Oteller Bölgesi'nde pistler beyaza bürünürken, Uludağ yolunda ise sürücüler zor anlar yaşadı. Uludağ'da, hava sıcaklığı ise en yüksek 8, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçülürken, jandarma ekipleri ise zinciri olmayan araçların zirveye çıkışına izin vermedi.

Kış lastiği ve zincirsiz Uludağ'a çıkan vatandaşlar kara saplanarak kurtulmayı bekledi. Yolda kalanlara çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Yolda kalanlara yardım etmek için Uludağ'a geldiğini söyleyen Samet Kurtuluş, "Uludağ'da kar yağışının başladığını gördüm ve arkadaşımla beraber hemen çıktık. Yolda kalan 3-4 arabayı kurtardık. Herkes hazırlıksız yakalandı. Bir vatandaş yaz lastiği ile yolda kaldı. Kış lastiğimiz ve zincirimiz olduğu için sorunsuz bir şekilde geldik. Vatandaşların bu havalarda zincirsiz dışarı çıkmamaları gerekiyor. Kar lastiği bu havada bir süre sonra buz tuttuğu için hiçbir işe yaramıyor. Uludağ'a gelmeyi düşünenler kesinlikle zincirsiz çıkmasın. Belki bir şekilde çıkarlar ama inmesi çok zor olur. Direksiyon hakimiyetinizi kaybettiğiniz zaman araba kayıyor ve bir yere vurabilirsiniz. Birkaç tane araba Uludağ'dan inerken vurdu" şeklinde konuştu.

Uludağ\'da Kar Kalınlığı 50 Santimetre
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Uludağ'da Kar Kalınlığı 50 Santimetre - Son Dakika

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