Uludağ'da kar yağışı başladı

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışı başladı.

Geçtiğimiz günlerde kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da lodostan dolayı karlar erimişti. Yılbaşına günler kala kar yağışını bekleyen turizmcileri sevindiren haber akşam saatlerinde geldi. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini gösterirken kış tatilini Uludağ'da geçiren tatilciler kar yağışını dans ederek kutladı.

Uludağ'da hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçülürken, kar yağışının yarın da beklendiği öğrenildi.