Uludağ'da Mayıs'ta Kar Sürprizi

Mayıs ayında Uludağ'da kar sürprizi

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'a Mayıs ayında yağan kar pistlerin bir kısmını beyaza bürüdü.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, Mayıs ayında beklenmedik bir manzaraya sahne oldu. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte zirveye sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Baharın ortasında yağan kar görenleri şaşırttı. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının eksi 1 ila eksi 8 arasında olması ayrıca gece saatlerine kadar yağışın sürmesi bekleniyor.