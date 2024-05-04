Uludağ'da Yaz Mevsiminde Kar Sürprizi - Son Dakika
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Uludağ'da Yaz Mevsiminde Kar Sürprizi

Uludağ\'da Yaz Mevsiminde Kar Sürprizi

Türkiye'de yaz mevsimi yaklaşırken Uludağ'da kar etkili oldu. Gece başlayan sağanak yağışın ardından havanın soğumasıyla Uludağ beyaz örtüyle kaplandı. Turizm sezonunun kapandığı Oteller Bölgesi'nde mayısta kar sürprizi yaşandı. Uludağ'da hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olması bekleniyor ve gece saatlerinde karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

04.05.2024 11:43
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Türkiye'de yaz mevsimi yaklaşırken önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oldu.

Uludağ'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Turizm sezonunun ve konaklama tesislerinin mart ayında kapandığı Oteller Bölgesi'nde, mayısta kar sürprizi yaşandı.

Aralıklarla süren yağışın etkisiyle kayak pistleri ve Uludağ'ın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da gün içinde hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olması bekleniyor.

Gece saatlerinde ise bölgede karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uludağ'da Yaz Mevsiminde Kar Sürprizi - Son Dakika

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