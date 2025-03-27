Uludağ'daki Otelde Yangın: 1 Ölü, 4 Yaralı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Uludağ'daki bir otelde çıkan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Jandarma ve AFAD birimleri ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, ilk belirlemelere göre, bir can kaybı ve dört yaralının olduğu yangının soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelde çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamda, şunlar kaydedildi:

"Kentimizde, Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, sabah saatlerinde çıkan yangına, 05.29'da birimlerimize ulaşan ihbar üzerine, İtfaiye Daire Başkanlığımız, 25 araç ve 60 personel ile 3 dakika içerisinde müdahale etmiştir. Jandarma ve AFAD birimleri ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, ilk belirlemelere göre 1 can kaybının ve 4 yaralının olduğu yangının soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yangından etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."